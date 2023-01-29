Гороскоп на 30 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна не боятися зробити перший крок

День сприятливий для починань у всіх сферах життя – головне, не боятися зробити перший крок на новому шляху.

Найуспішнішими виявляться справи, пов'язані з облаштуванням життя – так, у цей час можна розпочинати будівництво нового житла, довгоочікуваний ремонт чи займатися дизайнерським оформленням будинку або квартири. Вітатиметься і благодійність: для неї, звісно, підходять і будь-які інші дні, та нинішній принесе користь усім – і тим, для кого призначені добрі справи, і тим, хто їх робить.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 січня для Овнів

Протягом дня необхідно перебувати в хорошому настрої, навіть якщо підтримувати його доведеться штучно: врешті-решт форма набуде відповідності до змісту, і ви побачите навколо багато хорошого.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 січня для Тельців

Красномовність і переконливість, якими нагородять вас сьогодні зірки, дозволять вам схилити на свій бік будь-кого, та все ж найкраще, якщо це буде керівництво – у вас є теми для розмови.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 січня для Близнят

Спілкуючись із малознайомими людьми, уважно сприймайте те, що вони вам казатимуть: хибна інформація, яку ви від них почуєте, може збити вас зі шляху, яким ви рухаєтеся до мети.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 січня для Раків

Головне почуття, яке зірки рекомендують представникам знака, – це почуття вдячності: важливо сказати "дякую" кожному, хто так чи інакше допоміг вам, інакше на підтримку можна не розраховувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 січня для Левів

Вільний від роботи час бажано присвятити своїй родині: близькі люди, які останнім часом бачать вас не так вже й часто, зараз особливо потребують вашої любові та уваги.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 січня для Дів

Ухвалюючи важливі рішення, необхідно ретельно аналізувати поточні обставини та зважувати всі можливі "за" і "проти", щоб згодом не шкодувати про поквапливі висновки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 січня для Терезів

Не відмовляйте в допомозі тим, хто звернеться до вас по пораду: вам вона нічого не вартуватиме, а людина зможе впоратися зі складними життєвими обставинами, які склалися в її житті.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 січня для Скорпіонів

Посварившись із близькою людиною, спробуйте одразу ж помиритися, навіть якщо конфлікт станеться не з вашої провини: що ширшою ставатиме "тріщина" між вами, то складніше виявиться її закрити.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 січня для Стрільців

Незважаючи на те, що тиждень лише починається, сили у вас вичерпуватимуться, тому необхідно знайти час для відпочинку, відклавши більшу частину справ на завтра – повірте, вони нікуди від вас не втечуть.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 січня для Козорогів

Не варто ображатися на людину лише за те, що вона має іншу – не схожу з вашою – точку зору: залиште їй це право, тим більше, що згодом вона сама зрозуміє, як сильно помилялася.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 січня для Водоліїв

Проблему, яка докучає вам тривалий час, вдасться вирішити несподівано легко, головне, довіритися своїй інтуїції та діяти відповідно до того, що вона сьогодні вам підказуватиме.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 січня для Риб

День, незважаючи на його робочий статус, бажано провести вдома: енергетика рідних стін дозволить не лише виконати, а й перевиконати робочий план – віддалений режим роботи не стане на заваді.

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