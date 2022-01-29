Гороскоп на 30 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна витати у хмарах

Гороскоп на 30 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна витати у хмарах

День, коли життя – жорстке та прагматичне – повертає нас від мрій до реальної правди життя.

Між минулим та майбутнім бажано вибирати останнє – у нього більше перспектив, тому час є сприятливим для складання планів на тривалий проміжок часу. Можна також наводити лад, розпочинати ремонт, купувати та продавати житло.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 січня для Овнів

День, протягом якого ви на власному досвіді зможете переконатися у справедливості приказки "що посієш, те й пожнеш": велика ймовірність того, що життя віддячить вам за зроблену нещодавно добру справу.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 січня для Тельців

Приводів для переживань цього дня може виявитися достатньо, але всі вони не будуть варті вашої уваги, тому, перш ніж засмутитися, подумайте, чи пам'ятатимете ви про цю подію завтра.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 січня для Близнят

Побутові турботи потрібно відкласти хоча б на день — вони нікуди від вас не подінуться, сьогодні ж краще витратити час на щось приємне: читання, перегляд нового — улюбленого — серіалу або своє хобі.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 січня для Раків

Небажано відволікатися від вирішення побутових питань, перемикаючись на заняття, потреби в яких немає, – вони просто "з'їдять" час, якого сьогодні і так мало.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 січня для Левів

Сьогодні неможливо зробити занадто багато добра — воно буде необхідно людям, які його потребують, вам же з часом віддячить саме життя, хоча сенс благодійності, звичайно ж, не в цьому.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 січня для Дів

Спілкуючись з оточуючими вас – навіть дуже неприємними – людьми, намагайтеся не грубіянити і не підвищувати на них тон: наслідки – на жаль – можуть виявитися непередбачуваними.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 січня для Терезів

День може вимагати серйозного рішення, проте зірки не рекомендують його приймати – розслаблена атмосфера вихідного дня не дасть змоги адекватно оцінити всі аргументи за та проти.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 січня для Скорпіонів

Будь-яка справа, за яку ви візьметеся цього дня, приречена на успіх, тому попри вихідний можна замахнутися навіть на серйозні професійні проєкти.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 січня для Стрільців

Друзям, які звернулися до вас за допомогою, необхідно приділити максимум уваги і надати посильну підтримку – коли-небудь вони в разі потреби відплатять вам тим самим.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 січня для Козорогів

Поганий настрій, який може супроводжувати вас від самого ранку, зірки рекомендують "лікувати" побутовими клопотами або улюбленим заняттям – у вихідний день для нього саме час.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 січня для Водоліїв

Незважаючи на вихідний, ви можете отримати пропозицію нової роботи, на яку не варто погоджуватися одразу – необхідно обдумати всі можливі підводні камені і лише потім говорити остаточне "так".

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 січня для Риб

Рекомендується – зрозуміло, за можливості – провести цей день за містом: зимові пейзажі разом зі свіжим повітрям цілюще подіють як на самопочуття, так і на настрій.

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