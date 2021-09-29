Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: дні, коли потрібно економити сили

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для всіх знаків зодіаку: дні, коли потрібно економити сили

Дні, коли енергії в організмі недостатньо, тому сили треба економити, займаючись тільки справами, без яких ніяк не можна обійтися.

Оскільки спілкування з людьми теж може втомлювати, час краще провести в тиші і спокої, якщо ж такої можливості не буде, хоча б звести розмови з оточенням до мінімуму. Ухвалюючи рішення, необхідно дослухатися до внутрішнього голосу і знакам, які будуть надсилати вищі сили.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Овнів

Не варто втручатися в чужі справи, навіть якщо ваші дії будуть продиктовані добрими намірами: швидше за все, тим, у чиїй долі ви хочете так активно взяти участь, це не сподобається.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Тельців

Рекомендується обережно поводитися з грошима: ожебрачення вам, на щастя, не загрожує, але все-таки бажано включити режим розумної економії: не брати кредити і не давати нікому в борг.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Близнят

Час, коли на роботі не варто виділятися з загальної маси, навіть якщо вам здасться, що ви гідні загальної уваги і похвали — абсолютно несподівано для вас все може скластися з точністю до навпаки.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Раків

Рівні і відносно спокійні дні, протягом яких не відбудеться значних подій, тому вони навіть можуть здатися нудним — вважайте це прекрасним приводом для відпочинку від життєвих проблем.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Левів

Щоб отримати відповідь на важливе запитання, над яким ви б'єтеся вже тривалий час, звертайте увагу на знаки, які надсилатиме вам Всесвіт: головне, правильно витлумачити її підказки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Дів

Зірки рекомендують вам зайнятися улюбленою справою — наведенням чистоти і ладу в навколишньому просторі: насамперед це стосується робочого місця, важливих документів і власного житла.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Терезів

В жодному разі не можна втручатися в чужий конфлікт, навіть якщо здається, що без вас там ніяк не обійдуться: як це зазвичай буває, ворожі сторони помиряться, а ви залишитеся винними для кожної з них.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Скорпіонів

На ці дні не варто планувати ділові зустрічі і переговори: партнери не будуть налаштовані на знаходження спільної мови, тому ви нічого не доможетеся, а тільки втратите час дарма.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Стрільців

Необхідно дотримуватися обережності, відвідуючи місця великого скупчення людей — наприклад, супермаркети: особливо важливо оминати агресивно і неадекватно налаштованих особистостей.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Козорогів

Ваш девіз на цей час — "помірність у всьому": особливо це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу, оскільки будь-яке переїдання загрожує нездужанням і невдоволенням собою.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Водоліїв

Не найкращий час для будь-яких фінансових операцій — від проведення комунальних платежів до відкриття банківських рахунків і депозитів, краще перенести їх на інший — більш сприятливий — день.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 вересня – 1 жовтня для Риб

Пам'ятайте, що мовчання — золото: чим менше ви будете говорити в той час, тим краще для вас — велика ймовірність нажити собі ворогів через непродумані або сказані в невдалий момент слова.

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