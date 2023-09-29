Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба досягати чистоти у всьому

День світової гармонії, коли необхідно добиватися чистоти у всьому – від власної душі до навколишнього світу загалом.

Можна і потрібно відпочивати, включаючи до списку справ дня лише інтелектуальні завдання – наприклад, розгадувати кросворди, що є чудовим тренуванням для розуму. Час – особливо вечірній – бажано провести в колі своєї родини, що сприятиме зміцненню зв'язків із близькими людьми.

Овен

Можуть скластися сприятливі обставини для примирення з людиною, з якою – виключно з вини представників знака – довелося посваритися: сьогодні вона охоче піде вам назустріч.

Телець

Надмірна емоційність не повинна вплинути на ваше спілкування з людьми навколо – намагайтеся максимально стримувати себе, не допускаючи висловлювань і жартів, за які можна буде соромитися.

Близнята

Поганий настрій, який може накрити вас від самого ранку, з великою ймовірністю призведе до перших симптомів депресії, тому необхідно змінити негативне сприйняття світу на позитивне.

Рак

Незважаючи на вихідний, не дозволяйте лінощам, які сьогодні будуть властиві представникам вашого знака, повністю вами опанувати: займіться своєю улюбленою справою – наведенням ладу й затишку в оселі.

Лев

Зверніть увагу на нову людину, яка сьогодні з'явиться у вашому оточенні: провидіння привело її до вас не просто так – найближчим часом їй судилося відіграти важливу роль у вашому житті.

Діва

Сьогодні зірки настійно не рекомендують вам ухвалювати важливі рішення, пов'язані з особистим життям: навіть якщо партнер наполягатиме на тому, щоб ви нарешті наважилися на них – не поспішайте.

Терези

Не варто втручатися в чужий конфлікт, навіть якщо здасться, що без вас у ньому не обійдуться: як це зазвичай буває, сторони, які ворогують, – помиряться, а ви залишитеся винними для кожної з них.

Скорпіон

Небажано планувати зустрічі, навіть якщо йдеться про близьких людей і друзів: вони не будуть налаштовані на те, щоб знайти спільну мову, тому замість приємного проведення часу ви ризикуєте наразитися на сварку.

Стрілець

Намагайтеся бути обережними, відвідуючи місця великого скупчення людей – наприклад, супермаркети: особливо важливо оминати боком агресивно й неадекватно налаштованих осіб.

Козоріг

Ваш девіз на цей час – "поміркованість у всьому", особливо це стосується харчування, на яке необхідно звернути особливу увагу: будь-яке переїдання загрожує нездужанням і невдоволенням собою.

Водолій

Пам'ятайте, що мовчання – золото: що менше ви говоритимете в цей час, то краще для вас – велика ймовірність нажити собі ворогів через непродумані чи сказані в невдалу мить слова.

Риби

Щоб отримати відповідь на важливе питання, над яким ви б'єтеся вже тривалий час, звертайте увагу на знаки, які надсилатиме вам Всесвіт: головне, правильно витлумачити його підказки.

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