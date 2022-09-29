Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків зодіаку: день ретельно виважених рішень

День, коли будь-яке важливе рішення має бути ретельно продумане і зважене – імпровізації і спонтанність не дозволяються.

Є ймовірність того, що саме сьогодні з'явиться бажання помститися своєму давньому недругові, але зірки не рекомендують цього робити – ні зараз, ні в будь-який інший час. Ворогів треба пробачити та відпустити, а потім із задоволенням спостерігати за тим, як їх покарає життя.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 вересня для Овнів

День сприятливий для того, щоб вибачитися перед людиною, яку ви – навмисне чи мимоволі – образили: найкраще зробити це у невимушеній обстановці – наприклад, за столиком у кафе.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 вересня для Тельців

Енергії сьогодні у вас буде не так багато, як вам би того хотілося, тому трудомісткі справи – як фізичні, так і інтелектуальні – краще не розпочинати, сил на них все одно не вистачить.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 вересня для Близнят

Не варто сумніватися у своїх професійних якостях, навіть якщо місячні енергії сьогодні підштовхуватимуть вас до цього: просто працюйте, а результати роботи покажуть, що ви у своїй справі кращі за багатьох.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 вересня для Раків

Небажано брати нічого чужого, починаючи від грошей і закінчуючи брендовим одягом та взуттям, яке вам запропонують "поносити": велика ймовірність того, що ви не зможете повернути позичене.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 вересня для Левів

Зірки не рекомендують вам приймати важливі рішення – як особистої, так і професійної властивості: найімовірніше, вони виявляться помилковими, а звинувачувати в події ви зможете лише себе.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 вересня для Дів

Якщо вам знадобиться слушна порада, зверніться по неї до близьких людей – у них точно не буде особистої зацікавленості у вашій справі, тому вони виявлять максимальну об'єктивність і не помиляться.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 вересня для Терезів

День одкровень, коли тим із вас, хто ще не зрозумів, у чому полягає ваше призначення, стане зрозумілим, чим ви повинні займатися в житті, а там можна буде поступово переходити до нової професії.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 вересня для Скорпіонів

Зірки рекомендують вам звертати увагу на знаки, які надсилатиме Всесвіт: серед них може бути важлива порада щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 вересня для Стрільців

Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – це не поспішати і не хапатися за всі справи одразу: вашим козирем стане неквапливість і вибірковість – ці якості зроблять день максимально успішним.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 вересня для Козорогів

Не варто звертати увагу на негаразди у стосунках із коханою людиною: це тимчасові труднощі, які скоро минуть, а висновок про відсутність порозуміння – абсолютно хибний.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 вересня для Водоліїв

День зірки рекомендують присвятити роботі, а вечір – коханій людині: романтичне побачення пройде на підйомі і закінчиться приємним сюрпризом, до того ж неважливо, подбаєте про нього ви чи вона.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 вересня для Риб

Зірки застерігають вас від спілкування з неадекватними людьми, які сьогодні зустрічатимуться вам досить часто: результатом може стати зіпсований настрій – щонайменше, на весь день.

Читайте також: