Гороскоп на 30 вересня для всіх знаків зодіаку: день ретельно виважених рішень

День, коли будь-яке важливе рішення має бути ретельно продумане і зважене – імпровізації і спонтанність не дозволяються.
Є ймовірність того, що саме сьогодні з'явиться бажання помститися своєму давньому недругові, але зірки не рекомендують цього робити – ні зараз, ні в будь-який інший час. Ворогів треба пробачити та відпустити, а потім із задоволенням спостерігати за тим, як їх покарає життя.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 30 вересня для Овнів
День сприятливий для того, щоб вибачитися перед людиною, яку ви – навмисне чи мимоволі – образили: найкраще зробити це у невимушеній обстановці – наприклад, за столиком у кафе.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 30 вересня для Тельців
Енергії сьогодні у вас буде не так багато, як вам би того хотілося, тому трудомісткі справи – як фізичні, так і інтелектуальні – краще не розпочинати, сил на них все одно не вистачить.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 30 вересня для Близнят
Не варто сумніватися у своїх професійних якостях, навіть якщо місячні енергії сьогодні підштовхуватимуть вас до цього: просто працюйте, а результати роботи покажуть, що ви у своїй справі кращі за багатьох.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 30 вересня для Раків
Небажано брати нічого чужого, починаючи від грошей і закінчуючи брендовим одягом та взуттям, яке вам запропонують "поносити": велика ймовірність того, що ви не зможете повернути позичене.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 30 вересня для Левів
Зірки не рекомендують вам приймати важливі рішення – як особистої, так і професійної властивості: найімовірніше, вони виявляться помилковими, а звинувачувати в події ви зможете лише себе.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 30 вересня для Дів
Якщо вам знадобиться слушна порада, зверніться по неї до близьких людей – у них точно не буде особистої зацікавленості у вашій справі, тому вони виявлять максимальну об'єктивність і не помиляться.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 30 вересня для Терезів
День одкровень, коли тим із вас, хто ще не зрозумів, у чому полягає ваше призначення, стане зрозумілим, чим ви повинні займатися в житті, а там можна буде поступово переходити до нової професії.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 30 вересня для Скорпіонів
Зірки рекомендують вам звертати увагу на знаки, які надсилатиме Всесвіт: серед них може бути важлива порада щодо того, як вчинити в ситуації, що склалася.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 30 вересня для Стрільців
Найкраще, що ви можете сьогодні зробити – це не поспішати і не хапатися за всі справи одразу: вашим козирем стане неквапливість і вибірковість – ці якості зроблять день максимально успішним.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 30 вересня для Козорогів
Не варто звертати увагу на негаразди у стосунках із коханою людиною: це тимчасові труднощі, які скоро минуть, а висновок про відсутність порозуміння – абсолютно хибний.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 30 вересня для Водоліїв
День зірки рекомендують присвятити роботі, а вечір – коханій людині: романтичне побачення пройде на підйомі і закінчиться приємним сюрпризом, до того ж неважливо, подбаєте про нього ви чи вона.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 30 вересня для Риб
Зірки застерігають вас від спілкування з неадекватними людьми, які сьогодні зустрічатимуться вам досить часто: результатом може стати зіпсований настрій – щонайменше, на весь день.
Читайте також:
- Чарльз III – король-садівник: астрологиня розповіла, яким буде правління наступника Єлизавети II
- Якою королевою буде Камілла: астрологиня дала прогноз
- Що трапилося з жінками Чарльза III: астрологиня розповіла, чому не варто переходити дорогу Каміллі
-