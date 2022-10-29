Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно довіряти інтуїції

День, коли успіх супроводжуватиме тих, хто займається розумовою та інтелектуальною діяльністю.

День, коли успіх супроводжуватиме тих, хто займається розумовою та інтелектуальною діяльністю.

Особливо вдало складуться справи у тих, хто навчається чи вчить інших – вчителів та викладачів, а також письменників та журналістів. У пошуках відповіді на важливе запитання необхідно звернутися до інтуїції — вона допоможе зорієнтуватися в ситуації, що склалася, і дасть пораду набагато більш слушну, ніж це зробив би розум.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 30 жовтня для Овнів

Вирішивши зробити комусь зауваження, не підвищуйте тон і утримайтеся від образ, інакше наживете ворога на рівному місці, а ще краще взагалі промовчати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 30 жовтня для Тельців

Відмовтеся від зайвої самовпевненості – люди, які вас оточують, можуть вважати це за бажання покомандувати ними, а, отже, вони будуть йти наперекір, і ви не досягнете від них того, чого хочете.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 30 жовтня для Близнят

Навіть якщо сьогодні вам із якоїсь причини необхідно попрацювати, не поспішайте пірнати у справи з головою – згадайте, що сьогодні вихідний, зробіть лише перші кроки, а основне навантаження перенесіть на завтра.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 30 жовтня для Раків

Якщо у взаєминах із близькою людиною накопичилися нерозв'язні, на вашу думку, проблеми, саме час обговорити їх, а не заганяти вглиб – це може призвести до серйозного конфлікту, аж до розставання.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 30 жовтня для Левів

Хороший настрій, що супроводжує вас від самого ранку, допоможе вирішити всі питання цього дня – як особисті, так і побутові – головне, не перенапружуватись – сил у вас сьогодні не так багато, як здається.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 30 жовтня для Дів

За необхідності ухвалити важливе життєве рішення, зробіть це саме зараз – зірки зійдуться таким чином, що з кількох варіантів вдасться вибрати єдино правильний.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 30 жовтня для Терезів

Ставлячи собі філософське запитання про сенс вашого життя, придивляйтеся і дослухайтеся до того, що відбувається навколо, — відповідь обов'язково прийде, головне, не прогаяти її в потоці інформації, що до вас надходить.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 30 жовтня для Скорпіонів

Сьогодні – втім, як і будь-які інші дні – не варто розповідати іншим про плани, які ще не стали реальністю: ви можете наврочити свої наміри, через що вони так і залишаться проєктами.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 30 жовтня для Стрільців

Вирішивши зайнятися справами – насамперед, господарськими – намагайтеся вибрати найголовніші та «вибудувати» їх у чітку лінію, щоб можна було поступово та неквапливо переходити від однієї до іншої.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 30 жовтня для Козорогів

Не варто звалювати на себе всю домашню роботу, якої зібралася велика кількість — залиште щось для своїх домашніх: нехай вони займуться господарством, а у вас з'явиться привід їх похвалити.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 30 жовтня для Водоліїв

Сімейні негаразди, ймовірні цього дня, не привід для серйозних конфліктів: найкращий спосіб усунути розбіжності, які бувають у всіх, знайти спільне заняття.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 30 жовтня для Риб

Енергію, недолік якої ви сьогодні відчуєте, можна черпати у спілкуванні з рідними людьми – як літніми родичами, так і маленькими дітьми – та домашніми тваринами.

Читайте також: