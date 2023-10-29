Гороскоп на 30 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно налагоджувати стосунки з близькими

День, коли можна розпочинати роботу над новими проєктами – їх реалізація виявиться блискучою.

Бажано також налагоджувати стосунки з близькими людьми, якщо останнім часом вони погіршилися. Відповідаючи на важливі – життєві чи професійні – питання, необхідно звертатися по пораду не до розуму, а до інтуїції: їй вдасться "побачити" те, що пропустить чи чого не помітить мозок.

Овен

Незважаючи на те, що енергія битиме ключем і вимагатиме виходу, від занять спортом сьогодні краще відмовитися – вони можуть призвести до неприємних наслідків, і навіть до серйозних травм.

Телець

День сприятливий для того, щоб заводити нові – корисні – зв'язки, які вже найближчим часом допоможуть просунутися кар'єрними сходами та покращити матеріальне становище.

Близнята

День, що дуже важливо для понеділка, сприятливий для будь-яких – навіть найперспективніших і найсміливіших – проєктів: здійснені в цей час, вони виявляться напрочуд успішними.

Рак

Оскільки ви давно не займалися своїм здоров'ям, сьогодні треба зробити паузу в роботі й відвідати лікаря: він зможе звернути вашу увагу на необхідність пройти профілактичний медогляд.

Лев

Не дозволяйте нікому зіпсувати гарний настрій, який супроводжуватиме вас від самого ранку, інакше ви не встигнете зробити навіть половину з того, що запланували на цей час.

Діва

Люди у вашому оточенні цього дня можуть втратити обережність і показати вам своє справжнє обличчя: так ви зможете дізнатися, хто дійсно добре до вас ставиться, а хто – лише вдає друга.

Терези

Ваш знак зодіаку, мабуть, єдиний, якому сьогодні не варто активно діяти у професійному плані: краще взяти відгул і гарно відпочити, відновивши сили, які вичерпуються.

Скорпіон

Звертайте увагу на знаки, які цього дня може посилати вам доля: цілком можливо, що вони міститимуть відповідь на важливе запитання, яке ви марно ставите самі собі вже тривалий час.

Стрілець

Перепади настрою, які ви можете відчувати сьогодні, не найкраще відобразяться на ваших стосунках з людьми навколо, тому краще відмовитися від спілкування – принаймні з тими, хто для вас дорогий.

Козоріг

Від походу до перукаря сьогодні краще відмовитися, навіть якщо він був заздалегідь запланований: маніпуляції з волоссям не лише не виправдають очікувань, а й негативно позначаться на добробуті.

Водолій

День сприятливий для налагодження сімейних взаємин, тому його – звісно, за можливості – треба провести з рідними та близькими людьми в затишній сімейній обстановці.

Риби

Небажано давати волю своїм емоціям: на жаль, негативу в них буде набагато більше, ніж позитиву, тому вони посварять вас із людьми, від яких залежить ваша кар'єра й фінансове становище.

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