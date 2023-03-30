Гороскоп на 31 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна кидати незакінчені справи

День, коли потрібно орієнтуватися не на результат, хоча він теж матиме значення, а на процес руху до мети.

Головне – правильно її поставити та грамотно визначити, яким чином можна до неї прийти. Не можна кидати розпочаті раніше, але незакінчені справи – довести їх до пуття вже не вдасться. Від фінансових операцій – особливо якщо на кону великі гроші – краще відмовитися, надто велика ймовірність збитків, які можна отримати замість очікуваного прибутку.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 березня для Овнів

День сприятливий для очищення – як духовного, так і фізичного: в першому випадку можна сходити на концерт класичної музики, у другому – відвідати SPA або хоча б прийняти ванну з ароматичними оліями.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 березня для Тельців

Можливо, вам дійсно настав час з'ясувати стосунки з близькою людиною, але намагайтеся зробити це, не зриваючись на істерику і навіть не підвищуючи тон, лише так вам вдасться про все домовитися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 березня для Близнят

Припустившись помилки, не поспішайте заперечувати свою провину: по-перше, вам однаково не вдасться це зробити, а по-друге, лише визнавши, що вчинили неправильно, ви зможете виправити ситуацію.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 березня для Раків

Складаючи план роботи на сьогоднішній день, намагайтеся бути якомога скромнішими: зробити багато вам однаково не вдасться, а справи, які залишилися неохопленими, можуть викликати у вас гостре почуття невдоволення собою.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 березня для Левів

Не варто звертати увагу на претензії, які можуть висловити незнайомі люди – вони не мають жодного стосунку особисто до вас, це свідчення їхніх особистих проблем, і не більше.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 березня для Дів

Ви, мабуть, єдиний знак зодіаку, представникам якого сьогодні не варто розпочинати роботу над новим проєктом – він однаково не буде успішним, тому бажано довести до пуття вже розпочаті.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 березня для Терезів

Дозвольте собі сьогодні працювати спокійно, не поспішаючи: несподівано для себе ви переконаєтеся в тому, що напруженість необов'язково повинна супроводжувати успіх у роботі – до неї можна ставитися і легко.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 березня для Скорпіонів

Аналіз своєї професійної діяльності дозволить вам виявити припущені помилки та усунути їх, доки вони не вплинули на кінцевий результат – необхідно скористатися цим шансом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 березня для Стрільців

Ставитися до інших необхідно так, як ви б хотіли, щоб вони ставилися до вас: бумеранг прилетить досить швидко, тому у ваших інтересах подбати про те, щоб він був позитивним.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 березня для Козорогів

День, коли ресурси організму – перш за все фізичні – обмежені, тому витрачати їх необхідно дбайливо, не напружуючись: тим більше, що на результатах вашої роботи це аж ніяк не позначиться.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 березня для Водоліїв

Головне сьогодні – не сумніватися у своїх силах і здібностях: низька самооцінка, на жаль, ще нікому не допомагала досягти необхідного результату, тож дуже важливо вірити у свої сили та не помічати перешкод.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 березня для Риб

Сьогоднішній день – не найкращий час для спілкування з начальством: воно навряд чи піде вам назустріч у питанні підвищення заробітної плати, а ось пригадати заднім числом ваші помилки здатне цілком.

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