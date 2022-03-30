Гороскоп на 31 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли весь негатив може вийти на поверхню

Гороскоп на 31 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли весь негатив може вийти на поверхню

Найнебезпечніший день місячного календаря, коли весь негатив – як у самій людині, так і в навколишньому світі – може вийти на поверхню.

Енергія, яка дозволяє жити і діяти, наближатиметься до нуля, настрій – падати, а відчуття, що за вами стежать недоброзичливці, – переслідуватиме протягом усього дня. На щастя, всі перераховані вище симптоми не є набутими, вони – лише вплив Місяця, від якого вже завтра не залишиться і сліду.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 березня для Овнів

Не слухайте пліток, з якими прийдуть до вас сьогодні колеги чи знайомі: вони не міститимуть раціонального зерна, а витрачати час на порожні пересуди для вас сьогодні – недозволена розкіш.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 березня для Тельців

Не варто навіть намагатися підняти собі настрій за допомогою міцної кави, а тим паче енергетичних напоїв: гарячковий стан, у який вони вас занурять, не сприятиме успішній роботі.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 березня для Близнят

Небажано відповідати на грубість грубістю, а на нахабство – нахабством: будьте понад цим, стримайте себе, згодом ви будете дякувати собі за властиву вам інтелігентність і стриманість.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 березня для Раків

Небажано здійснювати великі придбання: з великою часткою ймовірності вони — не відразу, а згодом — виявляться зіпсутими, але повернути гроші вже буде неможливо, що вас дуже засмутить.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 березня для Левів

Ставши свідком чужого конфлікту, не поспішайте ставати на чиюсь сторону: оскільки ви не маєте всієї інформації про те, що відбувається, велика ймовірність, що ви підтримаєте того, хто неправий.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 березня для Дів

Гроші сьогодні необхідно витрачати вкрай економно, купуючи лише найнеобхідніше, інакше можна придбати те, що вам зовсім непотрібно, і отримати прогалину в бюджеті.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 березня для Терезів

Небажано сперечатися з керівництвом, навіть якщо воно несправедливе до вас: пам'ятайте, що воно має рацію за визначенням, а значить, а отже довести протилежне вам – за всього бажання – не вдасться.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 березня для Скорпіонів

Агресія, яку ви можете цього дня відчувати стосовно свого оточення, буде викликана втомою: спробуйте гарно відпочити і роздратування зникне, наче за помахом чарівної палички.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 березня для Стрільців

В роботі особливих успіхів вам досягти не вдасться, але якщо вам буде зовсім нестерпно сидіти без діла, займіться рутинними справами, без яких ніяк не можна обійтися — наприклад, наведіть лад у документах.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 березня для Козорогів

Сьогодні не варто зближуватися з людьми, навіть якщо йтиметься про друзів або близьких: дистанція, яку рекомендують тримати зірки, не дасть вам можливості посваритися з ними.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 березня для Водоліїв

Переказ грошових коштів, який ви збиралися зробити цього дня, краще перенести: помилка лише в одній цифрі може призвести до того, що ваші кошти зникнуть у невідомому напрямку.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 березня для Риб

Достатньо буде однієї-єдиної іскри, щоб дратівливість, яку ви вперто заштовхували всередину, вирвалася назовні: щоб цього не сталося, треба максимально скоротити спілкування зі своїм оточенням.

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