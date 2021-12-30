Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно присвятити себе приємним клопотам

День нестійкого емоційного фону, який підштовхуватиме людей до сварок та конфліктів.
Бажано відволіктися від повсякденної рутини – як професійної та побутової – і присвятити себе приємним клопотам, у запалі яких можна – і потрібно – приділити час новорічним бажанням. Щоб правильно їх сформулювати, потрібно посидіти в тиші та вибрати саме те, що потрібно буде загадати опівночі.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 31 грудня для Овнів
День бажано провести у рідних стінах, підготувавшись до свята: ті, хто зустрічатиме його вдома, встигнуть навести чистоту та лад та накрити стіл, а ті, хто вирушає у гості, добре відпочити.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 31 грудня для Тельців
Високу працездатність, яка відрізнятиме вас напередодні Нового року, необхідно направити на побутовий клопіт: всі пов'язані з прийдешнім святом питання вдасться вирішити легко і швидко.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 31 грудня для Близнят
У пошуках розв'язання важливого життєвого питання рекомендується звернутися не до розуму, а до інтуїції: вона не підведе і дасть єдину правильну у цьому разі відповідь.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 31 грудня для Раків
Будь-які хвилювання та переживання – категоричне табу: щоб не завдати собі серйозної енергетичної шкоди і не пробити пролам в аурі, необхідно будь-якими способами зберігати гарний – святковий – настрій.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 31 грудня для Левів
Знайдуться люди, які свідомо захочуть роздратувати вас навіть у такий – передсвятковий – день: не варто піддаватися на провокації, а надалі від таких знайомих чи "друзів" краще триматися подалі.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 31 грудня для Дів
Незважаючи на те, що ви любите побутовий клопіт і, тільки дай вам волю, готові займатися ними цілими днями, сьогодні краще від нього відмовитися — зірки вважають, що вам перед святом потрібно відпочити.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 31 грудня для Терезів
Думаючи про сьогодення і особливо майбутнє, необхідно малювати в думках тільки позитивні сценарії — з великою ймовірністю вони можуть матеріалізуватися в найближчому майбутньому.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 31 грудня для Скорпіонів
Найкращий спосіб подолати поганий настрій, який – так недоречно! – може переслідувати цього дня, – прогулянка на свіжому повітрі, у найближчому парку чи сквері, чи заняття спортом.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 31 грудня для Стрільців
Не варто сьогодні думати про чужі проблеми: дозвольте собі розкіш – присвятіть день собі: прийміть ванну з аромаоліями, відпочиньте, перегляньте улюблені новорічні фільми.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 31 грудня для Козорогів.
Цього дня як ніколи потрібно – і важливо – спілкування з друзями та близькими людьми: навіть у режимі онлайн вони зможуть підтримати новорічний настрій винятково на позитивному рівні.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 31 грудня для Водоліїв
Необхідно приділити увагу старшим родичам: якщо немає можливості їх відвідати, потрібно хоча б зателефонувати і поговорити з ними – сьогодні їм особливо важлива і потрібна ваша увага.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 31 грудня для Риб
Зірки рекомендують уважніше придивитися до людей у своєму близькому оточенні: можливо, хтось із "друзів" лише прикидається доброзичливцем, а насправді не є таким.
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