Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно присвятити себе приємним клопотам

Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно присвятити себе приємним клопотам

День нестійкого емоційного фону, який підштовхуватиме людей до сварок та конфліктів.

Бажано відволіктися від повсякденної рутини – як професійної та побутової – і присвятити себе приємним клопотам, у запалі яких можна – і потрібно – приділити час новорічним бажанням. Щоб правильно їх сформулювати, потрібно посидіти в тиші та вибрати саме те, що потрібно буде загадати опівночі.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 грудня для Овнів

День бажано провести у рідних стінах, підготувавшись до свята: ті, хто зустрічатиме його вдома, встигнуть навести чистоту та лад та накрити стіл, а ті, хто вирушає у гості, добре відпочити.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 грудня для Тельців

Високу працездатність, яка відрізнятиме вас напередодні Нового року, необхідно направити на побутовий клопіт: всі пов'язані з прийдешнім святом питання вдасться вирішити легко і швидко.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 грудня для Близнят

У пошуках розв'язання важливого життєвого питання рекомендується звернутися не до розуму, а до інтуїції: вона не підведе і дасть єдину правильну у цьому разі відповідь.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 грудня для Раків

Будь-які хвилювання та переживання – категоричне табу: щоб не завдати собі серйозної енергетичної шкоди і не пробити пролам в аурі, необхідно будь-якими способами зберігати гарний – святковий – настрій.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 грудня для Левів

Знайдуться люди, які свідомо захочуть роздратувати вас навіть у такий – передсвятковий – день: не варто піддаватися на провокації, а надалі від таких знайомих чи "друзів" краще триматися подалі.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 грудня для Дів

Незважаючи на те, що ви любите побутовий клопіт і, тільки дай вам волю, готові займатися ними цілими днями, сьогодні краще від нього відмовитися — зірки вважають, що вам перед святом потрібно відпочити.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 грудня для Терезів

Думаючи про сьогодення і особливо майбутнє, необхідно малювати в думках тільки позитивні сценарії — з великою ймовірністю вони можуть матеріалізуватися в найближчому майбутньому.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 грудня для Скорпіонів

Найкращий спосіб подолати поганий настрій, який – так недоречно! – може переслідувати цього дня, – прогулянка на свіжому повітрі, у найближчому парку чи сквері, чи заняття спортом.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 грудня для Стрільців

Не варто сьогодні думати про чужі проблеми: дозвольте собі розкіш – присвятіть день собі: прийміть ванну з аромаоліями, відпочиньте, перегляньте улюблені новорічні фільми.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 грудня для Козорогів.

Цього дня як ніколи потрібно – і важливо – спілкування з друзями та близькими людьми: навіть у режимі онлайн вони зможуть підтримати новорічний настрій винятково на позитивному рівні.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 грудня для Водоліїв

Необхідно приділити увагу старшим родичам: якщо немає можливості їх відвідати, потрібно хоча б зателефонувати і поговорити з ними – сьогодні їм особливо важлива і потрібна ваша увага.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 грудня для Риб

Зірки рекомендують уважніше придивитися до людей у своєму близькому оточенні: можливо, хтось із "друзів" лише прикидається доброзичливцем, а насправді не є таким.

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