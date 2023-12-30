Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно спілкуватися лише з приємними людьми

Не найлегша доба місячного календаря, коли ошуканство чатує на нас буквально на кожному кроці.

До того ж жертвою чужих – недобрих – задумів можуть стати навіть ті з нас, хто звик користуватися довірливістю та наївністю інших. Проте зірки вважають, що уникнути ошуканства до снаги самій людині – жертвою стане лише той, хто сам цього захоче і не чинить опір шахрайству. Найпростіше зробити це: менше спілкуватися з тими, хто викликає у нас негативні емоції, тим більше, що напередодні свята це нескладно.

Овен

У спілкуванні з близькими людьми необхідно дотримуватися спокою і виявляти терпіння: є ймовірність того, що вони вас дратуватимуть, але тут важливо згадати, що ви теж далеко не ангели.

Телець

Не допускайте сварок із коханою людиною – вони можуть виникнути на порожньому місці, але розвинутися у повноцінний конфлікт, вийти з якого буде зовсім непросто, а в особливо складних випадках – неможливо.

Близнята

З'ясування стосунків хоч би з ким краще перенести на інший день – сьогодні ви можете не стриматися і сказати співрозмовнику щось таке, що всерйоз розсварить вас напередодні свята.

Рак

Вам зірки радять зайнятися улюбленою справою — наведенням ладу в будинку, але основну увагу потрібно приділити не чистоті — з нею і так все гаразд, а речам, які захаращують житло — деяким із них час на смітник.

Лев

Дослухайтеся до порад долі, які вона даватиме вам за допомогою різноманітних знаків: якщо, незважаючи на численні зусилля, вам не вдається чогось досягти, можливо, вам це не потрібно.

Діва

Намагайтеся відмовитися від будь-яких – навіть найнезначніших – фінансових операцій: велика ймовірність зробити помилку, яка замість очікуваного прибутку призведе до прикрих втрат.

Терези

Намагайтеся не спілкуватися з токсичними людьми — не давайте їм можливості підживитись вашою енергією, вона потрібна вам не менше, ніж їм, тому сьогодні бажано оминати їх.

Скорпіон

Напад «самоїдства», який може статися з вами сьогодні, користі не принесе, а ось шкоди – скільки завгодно, тому замість недоліків має сенс пошукати в собі чесноти та сконцентруватися на них.

Стрілець

Небажано ділитися з навколишніми приємними подіями вашого особистого життя: банальну заздрість ще ніхто не скасовував, і вона може позбавити вас того, що маєте – пам'ятайте, що щастя любить тишу.

Козоріг

Важливе життєве рішення бажано ухвалити не сьогодні, а через кілька днів: зараз ви навряд чи зумієте оцінити всі ризики і зважити всі докази «з» і «проти», а отже, припуститеся прикрої помилки.

Водолій

Можлива поява людини з минулого напередодні Нового року, найімовірніше, матиме символічне значення: пов'язані з нею спогади наведуть вас на думку про те, як вам жити і діяти далі.

Риби

Представникам вашого знака свято бажано провести з родичами – особливо тими, хто старший за вас за віком: у будні дні ви приділяєте їм дуже мало уваги – треба повертати борги.

Читайте також: