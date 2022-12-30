Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба бути обережними та відганяти від себе тривогу

Останній день року, що минає, припадає на не найпростішу добу місячного календаря, і це необхідно враховувати.

Як, зрештою, і те, що, керуючись рекомендаціями зірок, можна прожити його з мінімальними втратами або і взагалі без них. Найголовніше – виявляти обережність, яка дозволить уникнути зіткнення з силами зла, що активізуються в цей час – тут, як-то кажуть, береженого бог береже. Необхідно відганяти від себе тривоги, не піддаватися непевності, не вірити людям, які викликають сумнів, і тим більше не йти у них на поводі, не витрачати гроші на незаплановані, спонтанні покупки. Тим, кому вдасться зробити все так, як рекомендують найвищі сили, вдасться сьогодні не лише нічого не втратити, а й навпаки – отримати.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 грудня для Овнів

Не варто хвилюватися через неприємні сни, які – з великою ймовірністю – доведеться побачити цієї ночі: вони не несуть у собі інформації, яка може загрожувати представникам вашого знака.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 грудня для Тельців

День ідеально вдалий для того, щоб зателефонувати людям, яких ви встигли образити протягом року, а можливо, і раніше, і попросити у них вибачення: так ви вступите в новий життєвий період без зайвого багажу.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 грудня для Близнят

Намагайтеся не відчувати негативних емоцій, навіть якщо вам здаватиметься, що весь світ змушує вас дратуватися і злитися: це забере від вас безліч моральних і фізичних сил, яких і так залишилося небагато.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 грудня для Раків

Не варто виконувати чужу роботу, навіть якщо йтиметься про членів вашої родини: нехай кожен у цей передсвятковий день займається тими справами, які спочатку були за ним "закріплені".

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 грудня для Левів

Звертати увагу на зауваження варто лише в тому разі, якщо їх роблять близькі вам люди, яким ви повністю довіряєте, від слів інших можна відмахнутися – вони транслюватимуть в "ефір" власні проблеми.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 грудня для Дів

Небажано псувати новорічний настрій, спілкуючись із неприємними вам людьми, навіть якщо обставини вас до цього змушуватимуть: вигадайте причину, через яку сьогодні у вас немає на це часу.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 грудня для Терезів

Передсвятковий день – і навіть святкова ніч – не привід для того, щоб перевантажувати шлунок шкідливою їжею: звичайно, ніхто не закликає вас голодувати – їсти можна все, але невеликими порціями.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 грудня для Скорпіонів

З одного боку, цього дня хочеться привітати всіх зі святом, адже всі ми сподіваємося, що воно змінить наше життя на краще, з іншого боку – необхідно максимально скоротити спілкування, перенісши дзвінки на завтра.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 грудня для Стрільців

Представники вашого знака – мабуть, єдині у всьому зодіаку, кому зірки сьогодні рекомендують активно діяти, не чекаючи на початок нового року: посіяні сьогодні "зерна" дуже швидко принесуть "плоди".

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 грудня для Козорогів

Напруження, яке ви відчуватимете від самого ранку, може стати причиною тривожності, яка посилюватиметься: боротися з нею допоможуть приготування до свята – влаштувавши вдома прибирання, вдасться подолати негатив.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 грудня для Водоліїв

Негативу, який викличе невдоволення як людьми навколо, так і собою, цього дня може виявитися достатньо, але не варто давати йому вихід: нічого, окрім поганого настрою та зіпсованих стосунків, ви не отримаєте.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 грудня для Риб

Не варто реагувати на негатив, який у великій кількості надходитиме сьогодні ззовні: якщо не можете спокійно слухати новини, краще відмовтеся від них зовсім – подивіться ще раз "Один вдома".

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