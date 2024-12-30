Гороскоп на 31 грудня для всіх знаків зодіаку: день нестабільної космічної енергетики

День нестабільної космічної енергетики, вектор якої може бути спрямований як у негативний, так і в позитивний бік.

В першій половині дня не варто займатися серйозними справами – як на роботі, так і вдома, оскільки ні ті, ні інші не будуть успішними. Пообідній час виявиться результативнішим, але його – зі зрозумілих причин – більшість із нас витратять на передноворічні господарські клопоти.

Овен

Напередодні нового року бажано бути максимально терплячими та поблажливими до близьких нам людей: навіть якщо вони відверто вас провокуватимуть – не варто псувати свято собі та їм.

Телець

Не поспішайте критикувати людей у своєму оточенні: можливо, вам здасться, що вони вчинили – чи вчиняють – неправильно, та оскільки вам невідомі всі обставини того, що сталося, ви можете помилитися.

Близнята

Зірки рекомендують вам звернути увагу на сон, який насниться вам уночі: він відкриє вам очі на справжнє ставлення до вас людини, на яку ви досі не звертали уваги.

Рак

Не варто відповідати грубістю на грубість: хамство – не ваша стихія, тому змагаючись з людиною, яка є в ньому професіоналом, ви запевне програєте, тож краще проігнорувати її.

Лев

До критики, яку ви сьогодні можете почути від близьких людей – друзів чи родичів, – потрібно поставитися з розумінням: їхні зауваження матимуть лише одну мету – убезпечити вас від можливих помилок.

Діва

Від сумних думок, які, незважаючи на наближення свята, можуть охопити вас сьогодні, врятує фізичне навантаження у вигляді передсвяткового прибирання та готування – не варто обмежувати себе в цих справах.

Терези

Вам краще відмовитися від роботи, навіть якщо здаватиметься, що неодмінно потрібно чимось себе зайняти: краще провести час, відпочиваючи в тиші та спокої, тоді новорічної ночі ви будете бадьорими й веселими.

Скорпіон

Як би не складався ваш день, намагайтеся відмовитися від активних дій, до яких вас підштовхуватиме передсвятковий день, інакше ви так втомитеся, що проспите прихід Нового року.

Стрілець

Не варто продовжувати стосунки, які припинили тішити – як вас, так і вашого партнера; відпустивши одне одного, ви зможете розпочати життя з чистого аркуша – початок нового календарного року цьому сприяє.

Козоріг

Негативну енергію, яка змушуватиме вас сваритися і конфліктувати, необхідно спрямувати в мирне русло: наприклад, зайнятися наведенням ладу вдома – сьогодні саме час це зробити.

Водолій

Не варто ухвалювати важливі рішення, особливо якщо від них залежить ваш подальший добробут: ненавмисна помилка може дорого вам обійтися – у прямому значенні цього слова.

Риби

Справи, які ви не встигли зробити вчора, сьогодні не варто продовжувати – докладені зусилля очікуваного результату не дадуть, тому краще перенести їх на кілька днів – на початок нового року.

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