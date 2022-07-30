Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку: день зваблення і спокушання

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Багатьом доведеться зробити важкий вибір між добром і злом, до того ж останнє може здатися куди привабливішим, тому перехід на його бік – принаймні, на перший погляд – виявиться легким і приємним. Чи варто казати про те, що безкоштовний сир, як відомо, лежить у мишоловці і згодом про це доведеться пошкодувати?

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 липня для Овнів

День сприятливий для будь-якої фізичної роботи: можна робити ремонт, проводити генеральне прибирання, наводити лад на дачі – збирати врожай, що залишився на гілках і грядках, та займатися консервацією.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 липня для Тельців

Ви можете відчувати нетерпимість по відношенню до оточення, і особливо вас дратуватимуть близькі люди –намагайтеся стримувати себе, якщо не хочете втратити їх назавжди.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 липня для Близнят

Найкращий засіб від поганого настрою – робота: завантажте себе так, щоб не було можливості навіть голову догори підняти, тоді погані думки не зможуть заполонити вас навіть на хвилину.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 липня для Раків

День сприятливий для рішучої розмови з керівництвом: саме сьогодні воно може прислухатися до ваших аргументів щодо підвищення на посаді чи збільшення зарплати та зробити так, як ви просите.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 липня для Левів

Від медичних маніпуляцій – насамперед хірургічних операцій – сьогодні краще відмовитися: замість очікуваної користі вони можуть завдати організму шкоди, тож краще не ризикувати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 липня для Дів

Втому, яка може здолати вас у цей час, потрібно лікувати не відпочинком, а зміною роду діяльності: так, після розумової праці бажано перейти до фізичної – наприклад, розпочати прибирання – і навпаки.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 липня для Терезів

Небажано з'ясовувати стосунки з близькою людиною, навіть якщо здаватиметься, що така необхідність саме на часі: найнешкідливіша суперечка може призвести до затяжного конфлікту.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 липня для Скорпіонів

До зауважень, які можуть сьогодні зробити люди з вашого оточення необхідно дослухатися з максимальною увагою: замислившись над критикою, можна значно покращити своє життя.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 липня для Стрільців

Відсутність бажання працювати сьогодні буде цілком природною – ваша енергетика наближається до нуля, тож треба не опиратися йому, а присвятити час відпочинку — ви на нього заслужили.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 липня для Козорогів

Не варто змушувати себе працювати попри все: можливо, краще дати собі можливість відпочити – почитати чи послухати музику, а потім – зі свіжими силами – знову стати до роботи.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 липня для Водоліїв

Незадоволення своїми досягненнями, які – цілком несправедливо – видаватимуться вам незначними, явище тимчасове – вже завтра ви зможете набагато веселіше подивитися на своє життя і світ загалом.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 липня для Риб

День, коли категорично не рекомендується ледарювати: енергія, що б'є через край – у прямому сенсі цього слова – зіграє з вами злий жарт, підштовхуючи до активних, та, на жаль, марних дій.

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