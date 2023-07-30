Гороскоп на 31 липня для всіх знаків зодіаку: день випробувань та спокус

День випробувань і спокус, яким дуже складно чинити опір: здається, що можна — без серйозних наслідків — поступитися своїм слабостям.

Однак все далеко не так просто, як може здатися на перший погляд: згодом про власну легкодухість доведеться пошкодувати, тому потрібно зусиллям волі протистояти тому, що вважається спокусою. До того ж, сьогодні не варто відволікатися від роботи – можна згаяти не лише важливий час, а й можливості, які згодом не повернеш.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 липня для Овнів

Не поспішайте судити близьку людину, яка під впливом обставин цілком може зробити непорядний вчинок: поспішні висновки не дадуть вам розібратися в ситуації.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 липня для Тельців

Не можна упускати з виду дітей – особливо підліткового віку: вони можуть потрапити в історію, з якої їх доведеться витягувати, так що краще весь час тримати їх біля себе.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 липня для Близнят

Лінощі, які долатимуть вас протягом дня, «скасувати» зусиллям волі – навіть дуже сильно – не вдасться, але з нею цілком можна навчитися співіснувати, роблячи все необхідне поступово і не поспішаючи.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 липня для Раків

Представникам вашого – доброзичливого у всіх сенсах – знака, які люблять робити добро, сьогодні потрібно збільшити його «норму» у кілька разів: дуже скоро вам за нього вдасться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 липня для Левів

Вибираючи між глобальними та незначними – прохідними – справами, зупиняйтесь на перших, тому що дріб'язок відбере у вас багато часу та сил, а бажаного результату не принесе.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 липня для Дів

Вирішуючи, як вчинити в ситуації, що склалася – життєвій чи професійній –, слухайте тільки себе: чужі поради, в яких сьогодні не буде нестачі, краще пропускати повз вуха.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 липня для Терезів

Незважаючи на те, що на календарі понеділок, для активної роботи сьогодні не підходить, тож краще присвятити його якимось рутинним справам – наприклад, наведенню ладу у документах.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 липня для Скорпіонів

Від закупів – навіть тих, які здадуться вам необхідними – сьогодні краще відмовитись: велика ймовірність не тільки сильно переплатити, але й придбати річ із прихованим дефектом, який швидко виявиться.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 липня для Стрільців

Намагайтеся не тільки вислухати близьку вам людину, але й зрозуміти, про що вона хоче вам сказати: цілком можливо, що її справжнє послання вам буде завуальовано, але вона щиро сподівається на те, що ви розберетеся.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 липня для Козорогів

Напади гніву, які ви можете відчувати сьогодні, свідчать не про чужу – негативну – поведінку, а про ваші внутрішні проблеми – бажано зрозуміти, в чому вони полягають, та виправити їх.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 липня для Водоліїв

Необхідно — зрозуміло, якщо є така можливість — провести сьогоднішній день на самоті: так ви, незважаючи на сильне бажання, не зможете посваритися ні з ким і нікого образити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 липня для Риб

Над кожним своїм словом і – особливо! — вчинком необхідно добре подумати і тільки потім щось говорити чи робити, інакше не уникнути серйозних помилок у стосунках.

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