Гороскоп на 31 серпня для всіх знаків зодіаку: день сварок і конфліктів

День, коли сварки та конфлікти можуть спалахувати скрізь і з різних приводів – аж до нікчемних.

Підвищена емоційність та обставини, які виникають у зв'язку з ними, будуть продиктовані впливом на людську психіку Місяця: ми станемо надто чутливими, вразливими, сентиментальними і навіть сльозливими – тримати себе в руках і контролювати свої почуття стане складно, як ніколи.

Овен

День, коли духовне буде набагато важливішим, ніж приземлене й матеріальне: бажано думати про хороше, бажати людям навколо добра та візуалізувати гарні й добрі обставини.

Телець

Як відомо, дратівливість накопичується у вас поступово – з кожним днем, а сьогодні, схоже, її кількість перейде в якість, і вона готова буде виплеснутися назовні – спробуйте опанувати себе.

Близнята

З проблемою, яка дасть про себе знати вранці, необхідно дожити до обіду – до цього часу вона встигне зменшитися і стане такою дрібною, що безглуздо буде нею перейматися.

Рак

Головна якість, яка вам сьогодні знадобиться – це вміння бачити хороше в будь-якій події, яка відбувається з вами: позитивне мислення не лише заспокоїть, а й покращить якість життя.

Лев

Фантазія цього дня може розігратися так, що вам можна буде писати пригодницький роман: головне – не забути зафіксувати всі його сюжетні ходи, в майбутньому вони можуть стати вам у пригоді.

Діва

День сприятливий для того, щоб зробити дійсністю будь-яку казку: думки в цей час мають матеріальну силу, тому можна перетворити на реальність будь-яку – навіть найсміливішу – мрію.

Терези

Не варто покірно відповідати згодою на будь-яке прохання, з яким звернеться до вас оточення: якщо не хочете, щоб вам сіли на голову, ніколи не пізно навчитися говорити "ні".

Скорпіон

Щоб мінімізувати негатив цього дня, потрібно зайнятися чимось корисним для здоров'я – наприклад, відвідати спортзал або подихати свіжим повітрям, гуляючи найближчим лісом чи парком.

Стрілець

Відвідавши цього дня розважальний захід – благодійний вечір або театральну прем'єру, – можна буде покращити будь-який – навіть найгірший і, здавалося б, безнадійний – настрій.

Козоріг

Назріла потреба поспілкуватися з друзями або літніми родичами: оскільки на роботі порох однаково вигадати не вдасться, можна вирушати на зустріч.

Водолій

Не можна нікому дозволяти командувати собою: такі серйозні удари по самооцінці не минають даремно – повернути її в колишній стан буде не так просто, як здається.

Риби

Хорошу пораду може дати – через свій багатий життєвий досвід – хтось із літніх родичів, головне – не забути запитати їх про те, що вас хвилює – самі вони можуть про це й не здогадатися.

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