Гороскоп на 31 січня – 1 лютого для всіх знаків зодіаку: дні, які астрологи називають революційними

21-й місячний день, який триватиме майже дві календарні доби, астрологи називають "революційним".

У цей час можна розпочинати реалізацію будь-якого – навіть дуже складного – проєкту, але за однієї умови: він має докорінно відрізнятися від усього, що було зроблено раніше. Таким чином вдасться відкрити нову професійну сторінку, що позитивно позначиться на кар'єрному зростанні та пов'язаному з ним авторитеті. В цей час також хороші результати дасть не самостійна, а колективна діяльність: заручившись допомогою та підтримкою колег, можна буде підкорити будь-які вершини.

Овен

Незважаючи на те, що браку енергії цими днями не буде, витрачати її необхідно розумно, інакше можна згайнувати сили на вирішення другорядних завдань, а на справді важливу справу їх не вистачить.

Телець

Допомагати людям у своєму оточенні не лише можна, а й потрібно, але про себе забувати не варто – треба пам'ятати про те, що ніхто, крім вас самих, про ваші інтереси не подбає.

Близнята

Говорити "ні" треба вміти завжди, але цими днями – особливо: надто багато людей – від близьких до зовсім незнайомих – захочуть за ваш рахунок влаштувати свої справи, а ви зрештою залишитеся ні з чим.

Рак

Поява у вашому житті людини, з якою ви давно не зустрічалися, принесе вам не лише радість від спільних спогадів, а й реальну користь: можливо, вона просуне вас кар'єрними сходами.

Лев

Цими днями представникам вашого знака – єдиного у всьому зодіаку – треба відмовитися від штурму нових професійних вершин, а витратити час на підтягування накопичених "хвостів".

Діва

Можливо, професійна пропозиція, яку ви отримаєте в цей час, здасться вам надто скромною для професіонала такого високого рангу, але зірки радять не поспішати з висновками.

Терези

Незважаючи на щільну робочу зайнятість, необхідно знайти час для спілкування з найближчими – своєю сім'єю: останнім часом їм не вистачає вашої уваги – треба виправляти становище.

Скорпіон

Тим із вас, хто примудрився нещодавно посваритися з найкращим другом, зірки рекомендують використати сприятливу енергетику цих днів, щоб відновити стосунки в повному обсязі.

Стрілець

Свої численні таланти не можна витрачати на дрібниці в будь-який час, але цими днями – особливо: зосередьтеся на справі, яка принесе вам не лише гроші, а і славу, і "бийте" лише в цю точку.

Козоріг

Прекрасний час для ділових переговорів: партнери охоче йдуть назустріч, поступаючись навіть у найспірніших пунктах договору – варто скористатися сприятливими обставинами.

Водолій

Не варто втішати близьку людину брехнею заради порятунку – вона однаково не повірить у те, що ви скажете, а стосунки таким чином можна буде зіпсувати – причому не тимчасово, а назавжди.

Риби

Відстоювати свою думку не лише можна, а й потрібно, ось лише способи бажано використовувати інтелігентні: підвищений тон і різкі слова, які межують з образами, – не найкращий спосіб переконання.

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