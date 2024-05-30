Гороскоп на 31 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли можливі неприємності

Не найлегший день місячного календаря, що загрожує різноманітними неприємностями – як професійними, так і особистими.

Також велика ймовірність невдоволення як життям загалом, так і самим собою, що не сприятиме гарному настрою та оптимістичному погляду на світ. Головне в цій ситуації пам'ятати про те, депресивний психологічний стан — не більше ніж вплив місячних енергій, тому завтра від нього залишиться і сліду.

Овен

Непросту енергію дня можна буде «погасити», взявши на себе підвищені професійні зобов'язання: чим більше завдань вам сьогодні доведеться вирішити, тим менше часу залишиться на погані думки.

Телець

Необхідно – якщо, звичайно, видасться така можливість – відмовитися від спілкування телефоном та в месенджерах соціальних мереж: нічого, крім моральної втоми та роздратування, це вам не принесе.

Близнята

Зауваживши, що співрозмовник, ким би він не був, виявляє ознаки агресії, негайно звертайте розмову, інакше можна буде зіпсувати стосунки з ним – аж до серйозної ворожнечі.

Рак

З властивою вам невпевненістю у своїх силах, яка може «накрити» у цей час, необхідно боротися будь-якими способами – низька самооцінка може нашкодити як у професії, так і в особистому житті.

Лев

Не дозволяйте собі поганих вчинків та злих думок – тільки так вам вдасться убезпечити себе від негативу з боку оточення, яке в цей час можуть бути вкрай неадекватним.

Діва

Романтичне побачення, навіть якщо його було призначено заздалегідь, краще перенести на інший час: будь-який – найменший – привід може призвести до серйозного конфлікту аж до розставання.

Терези

Втома, яку ви можете відчути цими днями, як не дивно, «лікується» роботою: щоправда, вона має бути не звичайною, а улюбленою – хобі, як завжди, позбавить вас негативних емоцій.

Скорпіон

Не встрявайте в чужу сварку, навіть якщо вам здаватиметься, що ваше втручання необхідне: конфліктувальники розберуться без вас, а ви ризикуєте виявитися винним для всіх сторін.

Стрілець

Не давайте нікому спровокувати себе на викид негативних емоцій – тих, хто шкодує зробити це, підживившись вашою енергією, на жаль, буде багато – не йдіть у них на поводі.

Козоріг

Не варто з'ясовувати стосунки з позиції сили: перемогти у суперечці вам, найімовірніше, однаково не вдасться, а вигляд у цій ситуації ви матимете не найкращий, тому краще не ганьбитися.

Водолій

Будь-які зустрічі з друзями чи родичами загрожують сваркою, яка спалахне раптово, але водночас триватиме довго, тому такого роду заходи бажано перенести хоча б на кілька днів.

Риби

Логічно буде присвятити фінал робочого тижня вилазці на природу: якщо у вас з якоїсь причини не буде можливості виїхати за місто, вирушайте до парку – ви почуватиметеся набагато краще.

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