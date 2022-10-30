Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна побачити майбутнє

День, коли езотеричні здібності можуть виявити у себе навіть ті, хто зовсім у них не вірить.

Необхідно звертати увагу на будь-які знаки, які можуть передбачити майбутнє – від гороскопів і ворожінь на картах до статей серйозних аналітиків: у них може міститися зерно істини. Від активних дій у цей час бажано відмовитися, а ось складати плани на найближчий період можна і потрібно – саме зараз вдасться врахувати всі важливі нюанси.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 31 жовтня для Овнів

Однаково успішними будуть справи – як нові, щойно розпочаті, так і старі, котрі вимагають завершення: всі вони принесуть не лише задоволення від добре зробленої роботи, а й прибуток.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 31 жовтня для Тельців

Вам зірки обіцяють успіх у фінансових операціях, тому можна здійснювати перспективні угоди та підписувати важливі договори, головне – не ризикувати: можна не придбати нове, а втратити те, що вже є.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 31 жовтня для Близнят

Кращий засіб від поганого настрою – робота: придумайте собі на сьогодні якомога більше справ, і не помітите, як пролетить день, та й від депресії, що накотилася, не залишиться і сліду.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 31 жовтня для Раків

У вирішенні "підвислого" питання допоможе старий знайомий, з яким ви з якоїсь причини давно не спілкувалися: зверніться до нього по допомогу, і ваші проблеми випаруються, як краплі роси на сонці.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 31 жовтня для Левів

Космічні енергії розділять сьогоднішній день на дві частини, і якщо першу його половину необхідно витратити на роботу, друга буде ідеально вдалою для відпочинку, найкраще – пасивного.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 31 жовтня для Дів

Візьміть в роботу справи, які ви – з різних причин – довго відкладали на потім: розпочавши їх сьогодні, ви дуже швидко надолужите втрачене і зможете почати роботу над новими проєктами.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 31 жовтня для Терезів

Цього дня необхідно максимально уважно ставитися до знаків, які посилає вам доля: прогноз майбутніх подій може прийти з найнесподіванішого джерела – наприклад, із пісні по радіо.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 31 жовтня для Скорпіонів

Тим, хто заздалегідь складе докладний план на цей день, вдасться вирішити таку кількість професійних питань, на які в інший час вам – без перебільшення – знадобився б тиждень.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 31 жовтня для Стрільців

Сьогодні зірки зроблять представників вашого знака як ніколи промовистими й переконливими, тож на цей день можна призначати особливо важливі переговори – як ділові, так і особисті.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 31 жовтня для Козорогів

Будь-які негативні висловлювання на адресу людей, котрі вас оточують, повернуться до вас бумерангом, тому відмовтеся від них, а якщо це виявиться неможливим, хоча б знизьте градус своїх претензій.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 31 жовтня для Водоліїв

Якщо вам необхідно відвідати чиновницькі кабінети, щоб оформити важливі документи, кращого часу не знайти: сьогодні навіть найсуворіший і найнезговірливіший начальник буде налаштований доброзичливо.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 31 жовтня для Риб

Зробити день успішним в усьому допоможе позитивне мислення, яке ще ніхто не скасовував: у будь-якій життєвій ситуації налаштовуйтеся на хороше, і воно не змусить на себе довго чекати.

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