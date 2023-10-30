Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку: день, коли не можна зраджувати себе

День, коли – під впливом місячних енергій – людина може зрадити себе, взявши на віру думку інших.

Зрада самого себе, вчинена таким чином, негативно відобразиться на внутрішньому світі людини і, як наслідок, на її настрої, до того ж на доволі тривалий час. Необхідно приділяти максимум часу близьким людям – насамперед дітям, інакше згодом доведеться шкодувати про те, що дорослі їх, як кажуть у таких випадках, недогледіли.

Овен

Випади недоброзичливих – або й неадекватних – людей необхідно залишити поза увагою: довести щось такому "співрозмовникові" не вдасться, тож навіщо даремно псувати собі нерви.

Телець

День сприятливий для фінансових операцій, особливо тих, у яких важливо дотриматися балансу: ви легко зведете дебет із кредитом, навіть якщо йтиметься всього лише про сімейний бюджет.

Близнята

Велика ймовірність того, що хтось із колег попросить вас взяти на себе деяку частину своєї роботи – краще відмовитися від такої пропозиції, бо ні грошей, ні слави, ні вдячності вона вам не принесе.

Рак

Вам – як головним домосидам зодіаку – доведеться вийти із зони комфорту і рухатися до мети з невластивими вам завзятістю і наполегливістю: така тактика дуже швидко дозволить досягти свого.

Лев

Брехати коханій людині – навіть для порятунку – небажано будь-якого дня, але сьогодні обман буде особливо небезпечним: він дуже скоро виявиться, завдавши стосункам непоправної шкоди.

Діва

Поповнити запас енергії, недолік якої сьогодні відчуватиметься вкрай гостро, можна буде поповнити, зайнявшись улюбленою справою: необхідно обов'язково знайти для неї час.

Терези

Не варто приймати подарунки від неприємних вам людей, якщо ж такі вже є у вас вдома, краще їх позбутися – наприклад, передарувати тим, хто колекціонує щось схоже, а тому гідно оцінить.

Скорпіон

Небажано нікому нічого необачно обіцяти, особливо якщо у вас є сумніви в тому, що ви зможете дотриматися слова, інакше ви можете опинитися в неприємній ситуації.

Стрілець

День сприятливий для того, щоб почати життя з чистого аркуша: головне – закінчити всі розпочаті раніше справи, інакше вони відбиратимуть сили, необхідні для руху вперед, і навпаки – відтягуватимуть назад.

Козоріг

Не варто вірити на слово людині, яку ви мало знаєте – найімовірніше, її пропозиція непогано заробити, майже нічого водночас не зробивши, виявиться безкоштовним сиром, який лежить у мишоловці.

Водолій

За найменшої можливості сьогодні, незважаючи на будній день, бажано виїхати на природу – особливо до лісу або річки: свіже повітря благотворно вплине як на фізичний, так і на моральний стан.

Риби

День, коли спортивне навантаження – всупереч очікуванням – може завдати шкоди у вигляді травм або загострення хронічних захворювань: рекомендується відмовитися від таких занять і навіть різких рухів.

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