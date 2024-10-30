Гороскоп на 31 жовтня для всіх знаків зодіаку: не найлегший день місячного календаря

Не найлегший день місячного календаря, який можна пережити, особливо якщо докласти зусиль.

Навіть символічним є той факт, що цього року він збігається з Геловіном – днем веселощів темних сил. Впоратися з ними не так складно, як здається багатьом із нас. У цей час не можна задумувати щось погане проти інших людей і займатися самокритикою, висловлювати недобрі побажання на адресу оточення і звинувачувати себе в життєвій ситуації, що склалася, думати погано про себе і людей навколо. Ті, кому вдасться уберегти себе від негативних думок, слів і дій, вже надвечір відчують, що витримали випробування, якому піддали їх зірки.

Овен

Навіть якщо тема суперечки, в яку втягуватиме вас оточення, – наприклад, колеги, – зачепить вас за живе, не піддавайтеся спокусі довести свою правоту: нічого, крім морального виснаження, ви не досягнете.

Телець

Небажання щось робити сьогодні буде пов'язане не з лінощами, а зі втомою, тому – за першої ж нагоди – треба брати таймаут і відпочивати: за такого режиму ви за день встигнете зробити все, що намітили.

Близнята

Намагайтеся утриматися від негативних думок, які сьогодні – як на зло – лізтимуть у голову: матеріалізувавшись, вони можуть принести вам масу неприємностей, так що зусиллям волі женіть їх геть.

Рак

Складні професійні проєкти сьогодні виявляться вам не до снаги, тому не варто навіть братися за них, а ось для підготовки до них час максимально сприятливий – на ньому і потрібно зосередитися.

Лев

Конфлікти між близькими можуть серйозно ускладнити ваше життя, тому у ваших інтересах розвести їх у різні боки, щоб вони не перетиналися до того моменту, поки остаточно не заспокояться.

Діва

Сьогодні ви можете почути багато критичних зауважень на свою адресу, але звертати увагу потрібно лише на ті, які висловлять близькі вам люди, оскільки вони, на відміну від інших, бажають вам добра.

Терези

На роботі сьогодні треба поводитись хоч у вухо бгай і займатися лише виконанням своїх безпосередніх обов'язків: плітки з колегами, особливо якщо вони стосуються керівництва, під забороною.

Скорпіон

Нервова напруженість, яку ви відчуватимете від самого ранку, може зіпсувати вам день не тільки в професійному, а й в особистому плані: щоб цього уникнути, необхідно переключатися на приємні моменти.

Стрілець

Рекомендації зірок, які сьогодні радять більше відпочивати, не варто розуміти буквально: щоб відновити сили, потрібно не лежати на дивані, а час від часу змінювати заняття.

Козоріг

Робота, яка завжди відволікає вас від навколишньої дійсності, сьогодні допоможе впоратися з сильною моральною напруженістю, яка може перейти в депресію, тому бажано зосередитися на ній.

Водолій

Вашому знаку зірки радять присвятити день відпочинку, але – з однією умовою – він має бути максимально активним, тільки так ви зможете відновити сили, необхідні для життя та роботи.

Риби

Небажано проводити ділові переговори: порозумітися з партнерами однаково не вдасться, тому ймовірність запланованої в результаті угоди доведеться поставити під велике питання.

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