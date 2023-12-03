Гороскоп на 4-5 грудня для всіх знаків зодіаку: дні, коли потрібно звернути увагу на нові ідеї

22-й місячний день, який розтягнеться майже на дві календарні доби, ідеально підходить для планування дій у всіх сферах життя.

Особливу увагу необхідно звернути на ідеї, що з'явилися в цей час, причому що фантастичнішими вони виявляться, то більше у них шансів на успішне втілення в життя. Так само в цей час – втім, як і завжди – треба бути дуже дбайливими щодо близьких людей: їх у жодному разі не можна ображати й обманювати.

Овен

Не варто розпочинати реалізацію важливих професійних проєктів: успіху однаково досягти не вдасться, оскільки ці дні – не найкращий час для починань, а час і сили будуть витрачені даремно.

Телець

Дні сприятливі не стільки для дій, скільки для роздумів, на яких зірки й рекомендують вам зосередитися: чим ретельніше ви все обміркуєте, тим простіше вам буде це зробити.

Близнята

Не захоплюйтеся розв'язанням проблем близької людини – родича чи дитини, інакше вона ніколи не навчиться вирішувати їх самостійно і постійно розраховуватиме на вас.

Рак

Складні професійні завдання у цей час краще не вирішувати – на них не вистачить ні сил, ні – що важливо – бажання, краще підтягнути наявні "хвости", щоб вони не гальмували ваш рух уперед.

Лев

Не ігноруйте інформацію, яка надходитиме до вас цими днями: серед малозначних фактів трапляться ті, які найближчим часом стануть вам у пригоді, давши перевагу перед колегами.

Діва

Давати згоду на шлюб із близькою людиною можна лише в тому разі, якщо ви на всі сто відсотків впевнені у власних та її почуттях, інакше краще дати собі ще трохи часу на роздуми.

Терези

Вирішуючи, як вчинити в тому чи іншому випадку, намагайтеся якомога менше вагатися: для представників вашого знака це буде непросто, але треба вибрати один варіант рішення і дотримуватися його.

Скорпіон

Будь-яке добро, зроблене в цей час, повертається до свого "автора" в багаторазовому розмірі, тому не варто шкодувати безкорисливої допомоги, якої сьогодні вимагатиме від вас життя.

Стрілець

Мінімізуйте спілкування з людьми, які відволікають вас від роботи: якщо не можете рішуче віддалити їх від себе, вигадайте якийсь пристойний привід, який завадить їм це робити.

Козоріг

Професійний глухий кут, який ви можете відчути в ці дні, – не вирок: достатньо заспокоїтися і проаналізувати всі фактори, що впливають на ситуацію, як рішення прийде само собою.

Водолій

Слухаючи, що вам кажуть люди з вашого оточення, звертайте увагу не лише на слова, а й на міміку та жести: в такому разі недоброзичливо налаштованій людині не вдасться ввести вас в оману.

Риби

Якщо ви відчуваєте, що досягли успіху у своїй професійній сфері і становите серйозну цінність як експерт, поміркуйте над зміною місця роботи на те, де ви зможете принести більше користі.

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