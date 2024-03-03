Гороскоп на 4 березня для всіх знаків зодіаку: день, коли головну небезпеку становлять люди

Головну небезпеку цього дня становлять люди – як сторонні, так і рідні та близькі.

Під впливом енергій дня навіть добрі та шляхетні люди можуть продемонструвати негативні якості характеру, які притаманні їм тією чи іншою мірою. Тому необхідно скоротити спілкування з тими, хто навіть потенційно може завдати нам моральної травми, а то й зовсім дистанціюватися від них. Важливо також зберігати душевний спокій, використовуючи для цього будь-які – звісно, пристойні – способи: наприклад, незважаючи на понеділок, бажано приділити увагу своєму хобі.

Овен

Не відступайте від наміченого раніше – як професійного, так і життєвого – курсу, тактика "крок вперед і два назад" представникам вашого знака категорично не підходить завжди, а сьогодні – особливо.

Телець

Спілкуватися сьогодні – звісно, якщо таке буде можливим – бажано лише з приємними людьми, розмови з іншими краще перенести на завтра – зрештою, один день нічого не вирішує.

Близнята

До професійної пропозиції, яка на перший погляд здасться дуже вигідною, необхідно поставитися з обережністю: найімовірніше, вона виявиться аналогом горезвісного сиру, який можна знайти в мишоловці.

Рак

День, коли під ударом перебувають стосунки з найближчою і коханою людиною: щоб не посваритися з нею, необхідно виявляти максимум терпіння і, що особливо важливо, такту та дипломатичності.

Лев

Будь-яке необережне – необдумане – зауваження на адресу когось з оточення може коштувати вам добрих стосунків з цією людиною, тому краще притримати свою думку.

Діва

День, незважаючи на початок робочого тижня, сприятливий для вашої улюбленої справи – наведення ладу в оселі: особливо важливо позбутися речей, якими ви давно не користуєтеся.

Терези

Критика, яка сьогодні може пролунати на вашу адресу, виявиться неприємною, але відхрещуватися від неї не варто: навпаки, взявши її до уваги, ви виправите зроблені помилки, покращивши своє життя.

Скорпіон

Не варто вступати в суперечки з керівництвом, навіть якщо ви цілком впевнені, що правда – на вашому боці: воно може затаїти на вас злість, не варто до цього доводити.

Стрілець

Вчинок когось зі знайомих може змінити ваше ставлення до нього: не варто засмучуватися з цього приводу – добре, що він розкрив себе зараз, а не пізніше – у критичний для вас момент.

Козоріг

Бажання стати на бік однієї зі сторін конфлікту, кожна з яких є членом вашої сім'ї, може призвести до того, що на вас – на превеликий жаль – образяться всі.

Водолій

Ділові переговори, навіть якщо ви запланували їх на цей день заздалегідь, краще відкласти: однаково досягти згоди вам не вдасться, а ось витратити час задарма, а заразом і посваритися з партнерами – цілком.

Риби

Велика ймовірність, зовсім того не бажаючи, образити когось із близьких вам людей, тож перш ніж щось сказати, порахуйте до десяти – можливо, ви сформулюєте свої слова інакше.

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