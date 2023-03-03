Гороскоп на 4 березня для всіх знаків зодіаку: день, який поверне нас у минуле

Сьогоднішній місячний день, символом якого є колесо, завжди в той чи інший спосіб повертає нас у минуле.

Воно може набувати різних форм – це може бути поява людей, з якими ми колись були знайомі, ситуації дежавю, послання, що розкривають таємниці, які свого часу виявилися нерозгаданими. Нинішній день також сприяє аналізу своїх вчинків і ситуацій, що дозволяє зробити важливі висновки і, як то кажуть, закрити гештальт.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 березня для Овнів

Вихідний день якнайкраще підходить для того, щоб проаналізувати вчинки останнього часу і зрозуміти, у правильному напрямку ви рухаєтеся чи його треба підкоригувати.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 березня для Тельців

Будь-які – навіть не найзначніші – фінансові операції краще перенести на інший день: невелика помилка під час оформлення рахунків за комунальні послуги може спричинити серйозну плутанину.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 березня для Близнят

Не варто спілкуватися з людьми, з якими ви в минулому розлучилися через сварку: спогад про ту ситуацію може стати причиною нового – ще серйознішого й неприємнішого – конфлікту.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 березня для Раків

Навіть якщо у вас немає невідкладної домашньої роботи, літати у хмарах все ж не варто: бездумне проведення часу навряд чи піде вам на користь, краще знайти собі якусь корисну – і захопливу – справу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 березня для Левів

Складуться сприятливі умови для примирення з людиною, яку ви якось образили: зізнайтеся їй у тому, що ви помилялися, і вона охоче піде вам назустріч та забуде всі розбіжності.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 березня для Дів

Негативні емоції, які можуть долати вас цього дня, не можна заганяти всередину – так вони можуть стати причиною серйозних психологічних проблем, тому не приховуйте своїх почуттів – виявляйте їх відверто.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 березня для Терезів

Спроба довести недоброзичливо налаштованим людям свою правоту не буде успішною, тому не варто витрачати час і сили задарма – краще знайти приємніше та продуктивніше заняття.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 березня для Скорпіонів

Не можна дозволяти негативним спогадам псувати вам настрій у вихідний день, тому позбудьтеся їх – наприклад, вирушайте гуляти до парку: краса природи і свіже повітря зроблять із вами дива.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 березня для Стрільців

Ймовірна зустріч із колись коханою людиною може настільки сильно збентежити вас, що ви вирішите відновити стосунки з нею – не варто поспішати: краще згадайте, чому ви свого часу з нею розлучилися.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 березня для Козорогів

Успіх сьогодні чекає передусім на тих, хто зможе творчо підійти до вирішення будь-якого завдання, і побутові та господарські справи в цьому сенсі не є винятком – для прибирання й готування теж потрібен креатив.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 березня для Водоліїв

Якщо ви відчуєте, що вас охоплює нудьга, займіться своїм хобі, на щастя, статус цього – вихідного – дня цьому не перешкоджає, а заодно ви зможете змайструвати щось гарне й корисне.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 березня для Риб

Спогади про колишні події, навіть дуже приємні, – безперспективні, бо нікуди не ведуть – краще зосередьтеся на сьогоднішньому дні, оскільки він веде вас до майбутнього – загадкового, а тому цікавого.

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