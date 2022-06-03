Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно довіряти інтуїції

Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно довіряти інтуїції

День загострення інтуїції та несподіваної появи екстрасенсорних і навіть магічних здібностей.

Як із ними поводитися, кожен вирішує для себе сам, проте зірки наполегливо радять не нехтувати можливостями, які це відкриє перед людиною. Можна буде, наприклад, отримати відповідь на важливе запитання, яке не дає спокою вже досить давно – не варто нехтувати таким вдалим шансом. У цей час також знаходяться давно втрачені речі та тварини – деякі випадки виявляться по-справжньому чарівними.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 червня для Овнів

День, коли можуть самі собою розв'язатися давні конфлікти з рідними чи друзями: життя начебто випадково зіткне вас на вулиці або в супермаркеті, після чого залишиться лише щиро поговорити

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 червня для Тельців

Вихідний день зірки рекомендують провести з рідними та близькими людьми: у наш непростий час їм – як ніколи! — потрібна ваша підтримка, та й вам вона не завадить.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 червня для Близнят

Вам сьогодні потрібно поменше говорити і більше слухати, так ви зможете дізнатися, що думає оточення і якими міркуваннями воно керується в тих чи тих діях стосовно вас.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 червня для Раків

Якщо ви давно хотіли поговорити зі своєю другою половинкою на серйозну тему, кращого часу вам не знайти: по-перше, у вихідний день можна поспішати, а по-друге, спілкування виявиться плідним.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 червня для Левів

День максимально сприятливий для релаксу: чим краще та повноцінніше ви відпочинете в цей час, тим більше сил зможете акумулювати – вже від понеділка вони вам знадобляться.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 червня для Дів

Вам сьогодні вдасться отримати відповідь на запитання, яке не дає вам спокою тривалий час: причому усвідомлення того, що до чого, проаналізувавши всі відомі фактори, дасть підсвідомість.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 червня для Терезів

Незважаючи на те, що на календарі вихідний день, зірки рекомендують вам скласти хоча б приблизний план дій – це найкращий спосіб встигнути зробити те, про що думали весь тиждень.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 червня для Скорпіонів

Максимально уважно вислухайте тих, хто звернеться до вас по моральну допомогу, і, якщо зможете, дайте їм добру пораду – ваші слова принесуть їм як душевне заспокоєння, так і реальну користь.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 червня для Стрільців

За першої ж нагоди, вирушайте на природу: мальовничі пейзажі та свіже повітря – навіть у наш непростий час – чинитимуть на вас душевно-терапевтичний вплив.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 червня для Козорогів

Душевний мир і спокій, які ви вперше за довгий час відчуєте в цей день, дозволить провести його у заспокоєнні та спокої, що сприятливо позначиться на моральному та фізичному самопочутті.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 червня для Водоліїв

Якщо вам знадобиться допомога з боку, не соромтеся просити її у друзів та рідних – вони хочуть бути вам корисними, тому тільки очікують можливості надати будь-яку послугу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 червня для Риб

Важливо звертати увагу на знаки, які сьогодні надсилатиме вам Всесвіт: від нього може бути підказка щодо того, як вчинити в ситуації, яка ставить вас у глухий кут.

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