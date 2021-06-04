Гороскоп на 4 червня для всіх знаків зодіаку: день руйнування старого і творення нового прогресивного

День, коли у всіх галузях життя йде процес руйнування старого і творення нового, прогресивного і перспективного.

Настрій цього часу в душі і в світі — спокійний і милостивий, коли навіть не найбільш добрим людям хочеться робити іншим тільки добро. У професійному сенсі день сприятливий для того, щоб спокійно і без поспіху закінчувати старі справи і, якщо є відповідні плани, ставати до нових починань.

Овен (21.03 — 20.04)

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Гороскоп на 4 червня для Овнів

День, коли потрібно всім робити добро і навіть в думках нікому не бажати зла: можливо, воно матеріалізується, але бумеранг, який ви в результаті отримаєте, виявиться куди могутнішим.

Телець (21.04 — 21.05)

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Гороскоп на 4 червня для Тельців

На взаєминах у сім'ї може позначитися напруженість, яку ви відчуваєте останнім часом: кохана людина може відчути її на енергетичному рівні і замкнутися в собі.

Близнята (22.05 — 21.06)

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Гороскоп на 4 червня для Близнят

За найменшого нездужання зірки рекомендують звернутися до лікаря — так можна буде захопити недугу на ранній стадії, а ось самолікуванням краще не займатися — великий ризик запустити хворобу.

Рак (22.06 — 22.07)

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Гороскоп на 4 червня для Раків

Можливо, ви й самі розумієте, що вибрали неправильну професійну сферу для реалізації своїх талантів і здібностей — сьогодні ви зрозумієте, що ще не пізно все змінити.

Лев (23.07 — 21.08)

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Гороскоп на 4 червня для Левів

Конфлікти з оточенням можуть виникнути тільки в тому разі, якщо ви будете ставитися до них пихато і зверхньо — насмагайтеся не допускати таких проявів своєї натури.

Діва (22.08 — 23.09)

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Гороскоп на 4 червня для Дів

Проблем не передбачається ні в професійному, ні у фінансовому сенсі, тому, скориставшись моментом, всі справи необхідно завершити сьогодні, щоб без "хвостів" увійти в вихідні.

Терези (24.09 — 23.10)

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Гороскоп на 4 червня для Терезів

Відповідаючи на важливе життєве запитання, порадьтеся з близькими людьми — вони зможуть подивитися на ситуацію, що склалася, під несподіваним для вас кутом зору і дати слушну пораду.

Скорпіон (24.10 — 22.11)

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Гороскоп на 4 червня для Скорпіонів

День сприятливий для процесу, який раніше прийнято було називати зустріччю з прекрасним: рекомендується побувати в театрі, на концерті або в музеї, перечитати твори будь-якого письменника або поета.

Стрілець (23.11 — 21.12)

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Гороскоп на 4 червня для Стрільців

Зірки застерігають вас від надмірного милування власною персоною, до чого навряд чи прихильно поставляться навколишні — намагайтеся не виділятися з натовпу і вас гідно оцінять.

Козоріг (22.12 — 20.01)

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Гороскоп на 4 червня для Козорогів

Робота в цей день буде ладнатися у всіх, але особливо пощастить тим, хто зайнятий творчістю: задоволення, яке вони отримають від роботи, допоможе їм впоратися з будь-яким — навіть дуже складним — завданням.

Водолій (21.01 — 18.02)

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Гороскоп на 4 червня для Водоліїв

Стосунки з другою половинкою будуть складатися непросто, але з будь-якої — навіть непростої — ситуації допоможе вийти почуття гумору: важко сміятися і злоститися одне на одного одночасно.

Риби (19.02 — 20.03)

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Гороскоп на 4 червня для Риб

Намагайтеся щоб там не було утриматися від бажання говорити ущипливі слова близьким людям і допускати стосовно них злі жарти — не варто ображати тих, хто по-справжньому вас любить.

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