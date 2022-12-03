Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли буде важко впоратися з енергетичним потоком

День, коли навряд чи вдасться повноцінно відпочити, якщо мати на увазі під цим словом релакс та розслаблення.

Потужна енергія, яка опановує людину, не дасть нам можливості вести спокійний і розмірений спосіб життя: вона – у буквальному значенні слова – піднімає людину на ноги та змушує її активно діяти. Оскільки далеко не всі можуть впоратися з сильним енергетичним потоком, багато справ виявляються безглуздими, а витрачена на них енергія витрачається даремно. Щоб такого не сталося, необхідно заздалегідь спланувати сьогоднішній день, обравши одне – найпріоритетніше – заняття.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 грудня для Овнів

Думати над тим, як ваш вчинок відіб'ється на житті людей, які вас оточують, необхідно завжди, але сьогодні це особливо важливо, тому, перш ніж щось зробити, прорахуйте можливі наслідки.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 грудня для Тельців

Незважаючи на те, що сил у вас сьогодні буде з надлишком, не варто марнувати їх: бажано робити тільки те, що дійсно потрібно і важливо, зате і результат перевершить усі ваші очікування.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 грудня для Близнят

Не найкращий день для життєвих змін, тому зірки радять утриматися від прийняття важливих життєвих рішень – велика ймовірність того, що вони виявляться помилковими і заведуть вас не в той бік.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 грудня для Раків

Невпевненість у своїх силах – ваш улюблений стан, боротися з яким безглуздо, але чому б сьогодні не навернути його собі на користь: ви не зважитеся на дію, яка, як з'ясується, не матиме сенсу.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 грудня для Левів

З ентузіазмом узявшись за господарські справи, намагайтеся не втомлюватися: незважаючи на цілком зрозуміле бажання привести свій будинок в ідеальний стан, згадуйте про необхідність відпочивати.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 грудня для Дів

Навколишні сьогодні налаштовані до вас максимально доброзичливо, тому якщо самі не спровокуєте сварку з ними, її і не буде, тож намагайтеся стримувати свою дратівливість.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 грудня для Терезів

День створить сприятливі умови для того, щоб проаналізувати підготовку до проєкту, який вже завтра можна буде почати втілювати у життя: ще є час для того, щоб виявити помилки, що існують.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 грудня для Скорпіонів

Час сприятливий для налагодження стосунків із близькою людиною, які останнім часом страждають через відсутність взаєморозуміння: приділіть одне одному трохи більше уваги – і все влаштується.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 грудня для Стрільців

Проаналізуйте свою професійну діяльність: найімовірніше ви використовуєте лише незначну частину можливостей, відпущену вам природою: подумайте про те, як уже завтра виправити ситуацію.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 грудня для Козорогів

Не варто братися за всі справи одразу, навіть якщо йдеться всього лише про домашні турботи: у такому разі чимось — пранням, прибиранням або приготуванням — обов'язково доведеться пожертвувати.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 грудня для Водоліїв

Заряд енергії, який ви отримаєте сьогодні, вже завтра знадобиться для вирішення серйозного професійного завдання, тому не витрачайте сили на другорядні заняття, а акумулюйте їх.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 грудня для Риб

Можна – і навіть потрібно – вирушати в поїздки, до того ж особливо це стосується робочих відряджень: виїхавши сьогодні, ви вже завтра зможете розпочати справи, які на вас зачекалися.

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