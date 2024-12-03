Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли добро і зло вступають у бій одне з одним

Нинішній день – перший у місячному календарі, коли добро і зло вступають у бій одне з одним.

Щоправда, на початку місячного циклу космічні енергії особливою силою не вирізняються, тому зіткнення двох різноспрямованих сил не особливо потужне – воно є слабким. Але це не означає, що на це протистояння можна не звертати уваги: обравши тим часом неправильний бік, згодом доведеться пошкодувати про свою необачність.

Овен

Наскільки вагомим не був би привід для свята, намагайтеся не святкувати його з алкоголем: навіть незначна його кількість може зіграти з вами злий жарт, поставивши в украй незручне становище.

Телець

Незважаючи на те, що настрій залишатиме бажати кращого, намагайтеся не зривати злість на оточенні, якщо, звичайно, ви не хочете заробити репутацію некерованої – і навіть небезпечної – людини.

Близнята

Сьогодні, коли будь-яка дрібниця може вивести вас зі стану душевної рівноваги, дуже важливо стримуватися — в іншому разі ви ризикуєте припуститися помилок, на виправлення яких піде багато часу.

Рак

Сьогодні ви можете ставити перед собою будь-яку мету – навіть ту, яка ще вчора здавалась вам фантастичною: цей час ідеально підходить для того, щоб досягти її швидко та порівняно малими засобами.

Лев

Зірки закликають представників знака звернути увагу на своє здоров'я, водночас зовсім необов'язково вирушати до лікаря – достатньо відмовитись від шкідливих звичок та почати правильно харчуватися.

Діва

Не намагайтеся виконати всі завдання, що стоять перед вами, самостійно – найімовірніше, вам це не вдасться: спробуйте делегувати частину своїх повноважень колегам або – якщо йдеться про побут – членам сім'ї.

Терези

З'ясування стосунків із близькими та рідними людьми краще відкласти на інший день – сьогодні воно не доведе вас до добра, оскільки не лише не розставить крапки над «і», а й, навпаки, ще більше все заплутає.

Скорпіон

Події, які сьогодні можуть здатися вам неприємними, вже через день-два приведуть до приємних життєвих змін, тому не поспішайте робити висновки про те, що сталося, — вони будуть помилковими.

Стрілець

Представникам вашого знака зірки радять відмовитися від самокритики: як би ви не вчинили, у ваших діях є логіка, до того ж, охочих зробити вам зауваження і так буде достатньо.

Козоріг

Як би не здивував вас вчинок близької людини, не поспішайте робити висновки про неї доти, поки не дізнаєтесь про всі обставини того, що сталося: зірки впевнені – ваша думка різко зміниться.

Водолій

Вирішення наявної у вашому житті проблемної ситуації краще відкласти хоча б на день — сьогодні ви навряд чи зможете її врегулювати, тільки дарма витратите час і нерви.

Риби

Не відмовляйтеся від роботи, навіть якщо здасться, що вона вам не до снаги: взявшись за неї, ви зрозумієте, що дорогу здолає той, хто йде, а, отже, треба працювати — тоді вдасться швидко вирішити всі поставлені перед вами завдання.

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