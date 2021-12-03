Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто ділитися планами з оточенням

Гороскоп на 4 грудня для всіх знаків зодіаку: день, коли не варто ділитися планами з оточенням

День, коли, незважаючи на вихідний, можна – і треба – розпочинати реалізацію нового проєкту.

Якщо немає умов для активних дій, потрібно хоча б зайнятися плануванням – воно виявиться успішним. Чим активніше та плідніше мине перший етап роботи, тим швидше та успішніше вдасться її завершити. Єдина умова, якої важливо дотриматись: не варто ділитися своїми планами з оточенням – зі словами може піти енергія, необхідна для здійснення планів.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 грудня для Овнів

Причиною сварки з коханою людиною може стати прикра дрібниця, про яку через кілька днів ніхто вже й не згадає. Щоб такого не сталося, варто проявляти поблажливість одне до одного.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 грудня для Тельців

День закладе основу подій на цілий місяць, тому треба докласти максимум зусиль, щоб він минув продуктивно та обов'язково з гарним настроєм.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 грудня для Близнят

Лінощі і апатію, які долатимуть у першій половині дня, після обіду вдасться героїчно подолати, переробивши масу запланованих – і незапланованих! — побутових та домашніх справ.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 грудня для Раків

У жодному разі не можна відступати від поставленої раніше мети. Навіть один крок тому може поставити під запитання все, що було досягнуто досі – часом серйозними зусиллями.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 грудня для Левів

Будь-які ділові переговори, благо, сьогодні вихідний, рекомендується проводити в максимально неформальній атмосфері – обговорення будь-яких, навіть найскладніших питань у такому режимі піде легше.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 грудня для Дів

Хороший день для пошуку нової роботи – в Інтернеті можна знайти одразу кілька вигідних пропозицій. Вдалим буде і спілкування з новими знайомими — вдасться справити гарне враження.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 грудня для Терезів

Нові ідеї, які спадуть на думку цього дня, необхідно ретельно зафіксувати – найближчим часом складуться максимально сприятливі умови для їхнього здійснення.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 грудня для Скорпіонів

Не варто відмовляти тим, хто попросить що-небудь позичити – гроші чи речі: швидше за все, людина дійсно потребуватиме їх, а ось самим у цей час краще нічого не позичати.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 грудня для Стрільців

Енергію цього дня бажано спрямовувати у мирне русло – наприклад, на домашні клопоти, інакше вона шукатиме "вихід" і знайде його у сварках та конфліктах з оточенням.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 грудня для Козорогів

Зустріч з людиною з минулого – можливо, колишнім коханим – не виправдає надій, які на неї покладалися – найімовірніше, романтичні стосунки, що колись існували, відродити не вдасться.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 грудня для Водоліїв

Не варто брати роботу додому – все одно продуктивність буде досить низькою. Краще провести суботній час із задоволенням – зустрітися з друзями чи пройтися магазинами.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 грудня для Риб

Гарний час для того, щоб визнати свої помилки і перепросити людей, яких образили, навіть якщо це було зроблено навмисно: вони доброзичливо поставляться до ідеї примирення.

Читайте також: