Гороскоп на 4 квітня для всіх знаків зодіаку: день боротьби добра зі злом

Гороскоп на 4 квітня для всіх знаків зодіаку: день боротьби добра зі злом

День боротьби між добром і злом, коли не можна залишатися між крапельками, а потрібно вибрати, на чиєму боці ти перебуваєш.

Кожен може сам визначати, що йому ближче – світло чи темрява, але варто пам'ятати, що рано чи пізно за свою позицію доведеться відповідати, та й закон бумеранга ніхто не скасовував. З поганим настроєм, який сьогодні «накриє» багатьох, необхідно боротися, налаштовуючи себе на позитивний лад.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 квітня для Овнів

Над будь-якою розумовою роботою сьогодні потрібно віддати перевагу фізичній праці, навіть незначне навантаження – наприклад, наведення ладу в будинку – не лише ушляхетнить простір навколо, але й покращить настрій.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 квітня для Тельців

Спокусі показати свій характер оточенню необхідно чинити опір усіма можливими способами: відчувши бажання розлютитися або нагрубити, зробіть глибокий вдих і порахуйте до десяти.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 квітня для Близнят

Навіть якщо у вашому населеному пункті відкрили продаж алкоголю, не варто поспішати його приймати: і терапевтична доза триста крапель може зробити вас надмірно сльозливими і балакучими.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 квітня для Раків

День сприятливий для серйозної розмови з близькою людиною, стосунки з якою останнім часом могли розладнатися: сьогодні вам вдасться досягти розуміння навіть у найважливіших питаннях.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 квітня для Левів

Будь-які медичні маніпуляції – і насамперед, хірургічні операції будь-якого масштабу – замість користі можуть зашкодити, тому сьогодні від них бажано відмовитися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 квітня для Дів

Найкращий відпочинок для вас у цей час – зміна роду занять: це дасть змогу переключити увагу і, як наслідок, відновити сили та поповнити запас необхідної для життя та роботи енергії.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 квітня для Терезів

Не час з'ясовувати стосунки з близькою людиною: сварка, ймовірна цього дня, виявиться зовсім недоречною, оскільки може призвести не просто до конфлікту, а до розставання, якого ніхто не хоче.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 квітня для Скорпіонів

Побажання, які ви вирішите висловити на адресу людей, які вас оточують, повинні бути винятково позитивної властивості, навіть якщо вони – на ваш погляд – цього не варті: не варто опускатися до їх рівня.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 квітня для Стрільців

Не давайте нікому обіцянок, навіть якщо у вас є хоч найменший сумнів у тому, що ви зможете їх виконати, інакше згодом доведеться червоніти через свою ненадійність і необов'язковість.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 квітня для Козорогів

Менше говорити і більше слухати потрібно завжди, але сьогодні — особливо: так ви зможете розібратися в хитросплетіннях взаємин людей, які вас оточують, і зробити з відомих фактів важливі висновки.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 квітня для Водоліїв

Тим, хто давно збирався поговорити на важливу тему – наприклад, визначити мету та стратегію своєї діяльності на найближчий час – варто скористатися сприятливим часом.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 квітня для Риб

День, коли категорично необхідно знайти собі заняття, навіть якщо потреби в роботі немає: вони відвернуть вас від сумних думок, які – з великою ймовірністю – «накриють» вас від самого ранку.

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