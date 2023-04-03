Гороскоп на 4 квітня для всіх знаків зодіаку: день, коли сили зла провокують на погані вчинки

День, коли на поверхню виходять сили зла, мета яких – провокувати людей на злі думки та неблагородні вчинки.

Від того, наскільки у людини вистачить сил – і бажання – противитися негативному впливу, багато в чому залежить його майбутнє: очистити зіпсовану карму буде зовсім непросто, а в особливо складних випадках неможливо. Побачивши, що когось несправедливо кривдять, треба втрутитися та прийти на допомогу – доля віддячить за добру справу.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 квітня для Овнів

Новий проєкт, розпочатий цього дня, навряд чи увінчається успіхом, тому ставати до таких справ бажано лише у разі нагальної потреби, ще краще – почекати з ними.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 квітня для Тельців

Зірки рекомендують провести сьогоднішній день на самоті, але якщо такої можливості не випаде, намагайтеся хоча б якнайменше спілкуватися з людьми, що вас оточують.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 квітня для Близнят

Сил для серйозних звершень — як фізичних, так і моральних — сьогодні буде явно недостатньо, але і не діяти не можна, тому підберіть собі якесь необтяжливе, але цікаве заняття.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 квітня для Раків

Людей, які бажають – шляхом провокацій та невмотивованої агресії – збити вас із позитивного настрою, виявиться достатньо, ваше завдання – не піддатися на їхні дії та зберігати спокій.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 квітня для Левів

Не встряйте у сварки самі і не давайте конфліктувати іншим: авторитет, яким ви користуєтеся у оточення, дозволить вам вплинути навіть на тих, хто ніколи не дослухається до чужої думки.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 квітня для Дів

Не варто дослухатися до чужих розмов та порад, які вам можуть давати без прохання з вашого боку – інформація, яку ви в результаті отримаєте, замість користі завдасть вам шкоди.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 квітня для Терезів

Планувати роботу над новим проєктом необхідно лише після того, як буде проведено роботу над попередніми помилками та зроблено висновки про те, як запобігти їм у майбутньому.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 квітня для Скорпіонів

Сни, які ви побачите цієї ночі, можуть підказати вам єдине правильне рішення важливого для вас питання, головне, правильно витлумачити його символи.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 квітня для Стрільців

Ваша фірмова запальна часто підводить вас, змушуючи втручатися в конфлікти, тому сьогодні, перш ніж різко відповісти на чиїсь необережні слова, порахуйте до десяти.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 квітня для Козорогів

Лінощі, які здолають вас сьогодні від самого ранку, цілком зрозумілі — останнім часом ви багато і напружено працювали, тому заслужили хоча б нетривалий відпочинок.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 квітня для Водоліїв

Зверніть увагу на свій настрій: якщо на душі легко, отже все у вашому житті йде правильно, якщо відчуваєте тугу і тяжкість, подумайте про те, як ви можете все змінити.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 квітня для Риб

Важливе рішення, необхідність якого стоїть перед вами вже досить давно, не варто ухвалювати зопалу — необхідно все продумати і зважити всі за і проти, а це можливо лише у спокійному стані.

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