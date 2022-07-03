Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли краще не перепрацьовувати

Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли краще не перепрацьовувати

День, коли не варто робити різких рухів – краще віддати перевагу пасивності над активністю, а неквапливості – над бурхливою діяльністю.

На роботі бажано не перепрацьовувати – напруженість не найкраще позначиться як на фізичному, так і на моральному стані. З важливими висновками та серйозними рішеннями також не варто поспішати: варто взяти кілька днів на роздуми.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 липня для Овнів

Незважаючи на те, що на календарі будній день, більше того, початок тижня, не варто планувати на нього реалізацію серйозних справ: користі від такої роботи однаково не буде.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 липня для Тельців

Не варто грубіянити оточенню, навіть якщо воно, на вашу думку, гідне такого ставлення: навіщо множити зло, якщо можна просто не звертати уваги на чужий негатив.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 липня для Близнят

Зосередитися на вирішенні важливого питання допоможе усамітнення: не відволікаючись на порожні розмови та суперечки, можна зберегти енергію для серйозних висновків та необхідних висновків.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 липня для Раків

Цього дня ви з великою ймовірністю можете отримати пропозицію обійняти нову перспективну посаду з відповідною заробітною платою – не варто від неї відмовлятися.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 липня для Левів

Енергію в першу половину дня потрібно витратити на роботу, а ось друга ідеально підійде для відпочинку – можна буде розслабитися та зайнятися чимось приємним.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 липня для Дів

Відповідь на важливе запитання дасть підсвідомість – головне, правильно її сформулювати і дати час для того, щоб інтуїція ретельно проаналізувала і видала правильний варіант рішення.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 липня для Терезів

Необхідно максимально уважно ставитися до знаків, які надсилає вам доля: підказка про майбутні події може прийти з найнесподіванішого джерела.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 липня для Скорпіонів

Успіх, який супроводжуватиме вас у цей час як у професійному, так і в особистому житті, необхідно хапати за "хвіст" — такі щасливі моменти трапляються рідко.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 липня для Стрільців

Сьогодні можна – і потрібно – прислухатися до думки оточення, до того ж не лише друзів і близьких, а й абсолютно незнайомих вам людей: вона може бути дуже доречною.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 липня для Козорогів

Успішними обіцяють бути будь-які фінансові операції – можна підписувати важливі договори, укладати серйозні угоди та сплачувати за комунальні послуги.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 липня для Водоліїв

Тим, хто давно думає про новий перспективний проєкт, варто саме цього дня запропонувати його на розсуд безпосереднього начальства – найімовірніше, воно підтримає ініціативу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 липня для риб

Зустріч зі старим знайомим – однокласником чи однокурсником – відбудеться не просто так, вона матиме важливе значення, а яке саме, стане зрозуміло пізніше.

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