Гороскоп на 4 липня для всіх знаків зодіаку: день, коли необхідно радіти попри все

День, коли потрібно радіти, навіть якщо доводиться це робити, як-то кажуть, з-під палиці.
Існує психологічне правило, яке каже: навіть якщо "приклеїти" до обличчя усмішку, вона тягне за собою зміну не лише в м'язах, а й у психіці — людина поступово починає усміхатися зсередини. Для радості можна – і потрібно – використовувати будь-які приводи, які, навіть попри нинішню – непросту – ситуацію в нашому житті, можна знайти. Сумувати, журитися й тужити категорично забороняється – такі почуття спричинять різноманітні неприємності.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 4 липня для Овнів
Намагайтеся відпустити свої почуття та емоції, не таїть їх у собі – інакше невідомо, де, коли і, головне, яким чином вони можуть виплеснутися назовні – можна навіть налякати навколишніх.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 4 липня для Тельців
День сприятливий для того, щоб скористатися енергією, яку ви акумулювали останнім часом: можна розпочати реалізацію важливого проєкту – сил для нього має вистачити.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 4 липня для Близнят
Алкоголь вам сьогодні не варто вживати навіть у крайньому разі – наприклад, якщо вам запропонують суто символічно відсвяткувати чийсь день народження: наслідки можуть виявитися непередбачуваними.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 4 липня для Раків
Незважаючи на безперечну користь фізичних вправ, вам сьогодні краще їх уникати – наслідком одного необережного руху може стати небажана травма чи розтягнення.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 4 липня для Левів
Можливо, хтось із вашого оточення вирішить поділитися з вами своїм секретом і попросити поради – намагайтеся не вибовкати те, що дізнаєтеся, інакше це запустить цілий ланцюг неприємних подій.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 4 липня для Дів
Відповідь на важливе для вас запитання потрібно шукати не зовні, а всередині себе: дослухайтеся до свого внутрішнього голосу – лише він знає точну і, що особливо важливо, єдино правильну відповідь.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 4 липня для Терезів
Не варто складати грандіозні плани на найближче майбутнє – на шляху до їх здійснення може виникнути дуже багато перешкод, тому треба діяти за принципом "тихіше їдеш – далі будеш".
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 4 липня для Скорпіонів
Знаки, які сьогодні можуть траплятися вам майже на кожному кроці, Всесвіт посилатиме не просто так, тому звертайте на них увагу – потім самі собі подякуєте.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 4 липня для Стрільців
Події цього дня можуть, на вашу думку, нести яскраво виражений негативний відтінок, та насправді це не так – виявіть трохи терпіння, і з'ясується, що вони призведуть до позитивних наслідків.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 4 липня для Козорогів
Навіть якщо зранку настрій буде не найкращим, намагайтеся знайти привід для радості – найкращим способом зробити це є улюблена справа, яка завжди забезпечує вам приємні емоції.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 4 липня для Водоліїв
Приготуйтеся до приємних змін в особистому житті, які сьогодні набагато вірогідніші, ніж будь-якого іншого дня: можлива пропозиція руки й серця – на неї є сенс відповісти згодою.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 4 липня для Риб
Зірок радять представникам вашого знака зайнятися творчістю, навіть якщо раніше ви ніколи нічого такого не робили: можливо, від цього часу ви повертатиметеся до неї ще не одноразово.
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