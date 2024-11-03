Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно ретельно фільтрувати інформацію

День, протягом якого до нас із різних джерел надходитиме велика кількість найрізноманітнішої інформації.

Її необхідно ретельно аналізувати, відбираючи водночас ту, яка може стати у пригоді в майбутньому. Головне – згодом її не забути, тож краще записати – так би мовити, для пам'яті.

Овен

Від алкоголю, навіть якщо привід для його вживання виявиться поважним, цього дня краще відмовитися: невідомо, якою буде ваша поведінка під його впливом, який може виявитися, м'яко кажучи, неадекватним.

Телець

Невдоволення світом загалом, і своїм життям зокрема, може призвести до нападів агресії, які будуть спрямовані проти людей, що перебувають поряд – у такому разі конфлікт з ними вам гарантований.

Близнята

Сьогодні зірки рекомендують вам утриматися від відвідування місць масового скупчення людей, навіть якщо ви планували цей похід заздалегідь – велика можливість підхопити вірус, який надовго виб'є вас з колії.

Рак

День, коли вам небажано ні з ким сперечатися: навіть якщо ви будете повністю впевнені у власній правоті, довести її вам однаково не вдасться, а ось звести обмін думками до серйозного конфлікту буде легко.

Лев

Сьогодні – як, втім, і будь-якого іншого дня – необхідно тримати себе в руках: у запалі пристрастей ви можете наробити таке, що згодом доведеться це "розгрібати" дуже довго і втомливо.

Діва

До грошей сьогодні необхідно поставитися максимально дбайливо: витративши надмірну суму, ви ризикуєте втрапити в негативний фінансовий потік, який створить обмежені матеріальні обставини.

Терези

Дратівливість, яку ви сьогодні можете відчувати стосовно свого оточення, не повинна стосуватися ваших близьких: посварившись із ними, ви надовго ускладните стосунки з тими, кого любите.

Скорпіон

Сьогодні зірки рекомендують вам якомога менше говорити і якомога більше слухати: так ви, по-перше, дізнаєтеся багато нового й цікавого, а по-друге, не скажете таке, про що згодом пошкодуєте.

Стрілець

Не варто спілкуватися з людьми, які викликають у вас негативні емоції: сьогодні їх особливо складно буде витримати, але сварка ваші взаємини точно не покращить – радше навпаки, тож треба її уникнути.

Козоріг

Навіть якщо ви категорично незадоволені тим, як складаються життєві обставини, утримайтеся від самокритики: занижена самооцінка ще нікому не допомагала досягти серйозних результатів.

Водолій

Дуже важливо знайти собі справу до душі: найкраще, якщо вона буде пов'язана з роботою, але й хобі теж не забороняється: головне, щоб воно принесло не лише задоволення, а й відчутну користь.

Риби

Від зустрічі з коханою людиною – якщо ви, звісно, не живете разом – цього дня краще відмовитися: сварка, яка виникла через дрібницю, може започаткувати період тривалого взаємного нерозуміння.

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