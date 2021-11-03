Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку: найнебезпечніший день місяця

Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку: найнебезпечніший день місяця

День негативної – чорної – енергетики, який вважається найнебезпечнішим протягом усього місяця місяця.

Стреси, що накопичилися в організмі за попередній час, можуть виплеснутися на оточення. У зв'язку з цим — зрозуміло, за можливості — необхідно максимально скоротити контакти — особливо з тими, хто близький і дорогий, сварка з ними може призвести до серйозного розбрату: у взаєминах з рідними та коханими це особливо болісно.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 листопада для Овнів

Не варто слухати плітки і тим більше переносити їх, стаючи передатною ланкою в цій справі: така поведінка може стати причиною серйозних сварок і конфліктів.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 листопада для Тельців

На роботі необхідно ретельно виконувати покладені на вас обов'язки, але – не більше: братися за нові проєкти – особливо трудомісткі – варто тільки в тому разі, якщо ви хочете їх провалити.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 листопада для Близнят

День несприятливий для фінансових операцій будь-якої складності: навіть незначне поповнення телефонного рахунку може спричинити втрату своїх – чесно зароблених – коштів.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 листопада для Раків

Не найкращий час для призначення ділових — як, втім, і особистих — переговорів: співрозмовникам навряд чи вдасться зрозуміти одне одного, а отже, час, витрачений на цей "захід", виявиться витраченим даремно.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 листопада для Левів

Авторитет, яким ви заслужено користуєтесь у оточення, необхідно використати, щоб запобігти конфліктам між близькими людьми чи друзями – до ваших аргументів вони дослухаються.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 листопада для Дів

Скандал, який може виникнути буквально на рівному місці, з великою ймовірністю стане основою для серйозного – аж до повного розриву – конфлікту між людьми, так що краще скоротити спілкування.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 листопада для Терезів

На роботі необхідно займатися вирішенням завдань, поставлених перед вами начальством, не відволікаючись на плітки та чутки, які можуть мусуватись у колективі – до добра це не доведе.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 листопада для Скорпіонів

Найважливіше для вас сьогодні – стримувати емоції, які буквально переливатимуться через край: під їхнім впливом можна буде наламати таких дров, що й за пів року не розгребеш.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 листопада для Стрільців

Найкращим рішенням, яке ви можете ухвалити в цей час, стане відмова виходити з дому без особливої необхідності — світ поза домашніми стінами може виявитися для вас небезпечним.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 листопада для Козорогів

Будьте готові до конфліктів, які в цей час можливі як удома, так і на роботі: намагайтеся не реагувати на провокації та не підживлювати токсичних людей своєю енергією.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 листопада для Водоліїв

Не варто призначати на цей день укладання контрактів і підписання угод, особливо якщо вони мають серйозний фінансовий еквівалент: їхній зрив боляче вдарить по вашому фінансовому становищу.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 листопада для Риб

Шопінг, намічений на цей день, краще перенести на інший час: сьогодні надто великий ризик накупити непотрібних і, що важливо, неякісних речей, про що згодом доведеться пошкодувати.

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