Гороскоп на 4 листопада для всіх знаків зодіаку: найнебезпечніший день місяця

День негативної – чорної – енергетики, який вважається найнебезпечнішим протягом усього місяця місяця.
Стреси, що накопичилися в організмі за попередній час, можуть виплеснутися на оточення. У зв'язку з цим — зрозуміло, за можливості — необхідно максимально скоротити контакти — особливо з тими, хто близький і дорогий, сварка з ними може призвести до серйозного розбрату: у взаєминах з рідними та коханими це особливо болісно.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 4 листопада для Овнів
Не варто слухати плітки і тим більше переносити їх, стаючи передатною ланкою в цій справі: така поведінка може стати причиною серйозних сварок і конфліктів.
Телець (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 4 листопада для Тельців
На роботі необхідно ретельно виконувати покладені на вас обов'язки, але – не більше: братися за нові проєкти – особливо трудомісткі – варто тільки в тому разі, якщо ви хочете їх провалити.
Близнята (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 4 листопада для Близнят
День несприятливий для фінансових операцій будь-якої складності: навіть незначне поповнення телефонного рахунку може спричинити втрату своїх – чесно зароблених – коштів.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 4 листопада для Раків
Не найкращий час для призначення ділових — як, втім, і особистих — переговорів: співрозмовникам навряд чи вдасться зрозуміти одне одного, а отже, час, витрачений на цей "захід", виявиться витраченим даремно.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 4 листопада для Левів
Авторитет, яким ви заслужено користуєтесь у оточення, необхідно використати, щоб запобігти конфліктам між близькими людьми чи друзями – до ваших аргументів вони дослухаються.
Діва (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 4 листопада для Дів
Скандал, який може виникнути буквально на рівному місці, з великою ймовірністю стане основою для серйозного – аж до повного розриву – конфлікту між людьми, так що краще скоротити спілкування.
Терези (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 4 листопада для Терезів
На роботі необхідно займатися вирішенням завдань, поставлених перед вами начальством, не відволікаючись на плітки та чутки, які можуть мусуватись у колективі – до добра це не доведе.
Скорпіон (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 4 листопада для Скорпіонів
Найважливіше для вас сьогодні – стримувати емоції, які буквально переливатимуться через край: під їхнім впливом можна буде наламати таких дров, що й за пів року не розгребеш.
Стрілець (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 4 листопада для Стрільців
Найкращим рішенням, яке ви можете ухвалити в цей час, стане відмова виходити з дому без особливої необхідності — світ поза домашніми стінами може виявитися для вас небезпечним.
Козоріг (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 4 листопада для Козорогів
Будьте готові до конфліктів, які в цей час можливі як удома, так і на роботі: намагайтеся не реагувати на провокації та не підживлювати токсичних людей своєю енергією.
Водолій (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 4 листопада для Водоліїв
Не варто призначати на цей день укладання контрактів і підписання угод, особливо якщо вони мають серйозний фінансовий еквівалент: їхній зрив боляче вдарить по вашому фінансовому становищу.
Риби (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 4 листопада для Риб
Шопінг, намічений на цей день, краще перенести на інший час: сьогодні надто великий ризик накупити непотрібних і, що важливо, неякісних речей, про що згодом доведеться пошкодувати.
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