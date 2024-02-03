Гороскоп на 4 лютого для всіх знаків зодіаку: день гарного настрою

Цей день вирізняє гарний настрій, який потрібно підтримувати будь-якими можливими способами.

Цим потрібно скористатися для того, щоб зайнятися, можливо, не найважливішими, але приємними справами. Хороших результатів можна чекати від хобі та побутових турбот, тут можна сміливо братися за наймасштабніші роботи.

Овен

Важливо дотримуватись поміркованості у всьому – від харчування до стосунків з оточенням: у першому випадку категорично не можна переїдати, у другому – давати волю негативним емоціям.

Телець

Ідеальний час для того, щоб позбавитися всього, що віджило свій вік — як старих речей, які ви не одягали як мінімум рік, так і взаємин, які вам вже давно не в радість.

Близнята

Зірки нагородять вас красномовством та переконливістю, які дозволять вам вийти переможцем з будь-якого словесного батлу – у неділю це насамперед торкнеться з'ясування стосунків із домівниками.

Рак

День сприятливий для примирення з людиною, з якою ви тривалий час перебуваєте в сварці – сьогодні вам вдасться не тільки знайти з нею спільну мову, а й ліквідувати всі непорозуміння, що виникли між вами.

Лев

Обдурити сьогодні можуть навіть найближчі люди: зрозуміло, зроблять вони це з найкращих – благих – спонукань, але суть вчинку від цього не зміниться: брехня – навіть заради спасіння – однаково залишиться брехнею.

Діва

День сприятливий для господарських клопотів будь-якої складності: можна робити прибирання – як щотижневе, так і генеральне, а також планувати ремонт та ставати до його здійснення.

Терези

Незважаючи на вихідний, можна ставати до реалізації професійних проєктів, які ви тривалий час відкладали на потім: складуться максимально сприятливі обставини для їх втілення в життя.

Скорпіон

Залиште за оточенням право на власну думку, навіть якщо вона суперечить вашій, інакше посваритеся ви легко, а миритимитеся довго — не варто до цього доводити.

Стрілець

Мріючи про своє найближче майбутнє, запитуйте у Всесвіту по максимуму: чим значнішими виявляться ваші вимоги, тим більше ви в результаті отримаєте, так що скромність потрібно відсунути на другий план.

Козоріг

Якщо зранку вас буде переслідувати поганий настрій, намагайтеся зробити так, щоб він не позначився на людях, що оточують вас – особливо рідних, які через найбільше наближення першими і потрапляють під удар.

Водолій

День – благо, за статусом він вихідний – необхідно присвятити своїм близьким: так ви не лише виконаєте свій обов'язок, а й отримаєте масу задоволення від спілкування з тими, хто щиро вас любить.

Риби

Не всі слова, висловлені на вашу адресу, варто брати до уваги: увагу потрібно звертати тільки на думку людей, які дійсно є для вас авторитетом, інше можна пропустити повз вуха.

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