Гороскоп на 4 лютого для всіх знаків зодіаку: день, коли треба бути обережними зі словами

День, коли необхідно бути максимально обережними зі словами: будь-яке з них, навіть сказане ненавмисно, може повністю змінити життя.

Особливо небезпечно бажати комусь зла і проклинати навіть тих, хто об'єктивно не заслуговує на хороше ставлення. Будь-який негатив, відправлений у Всесвіт, практично одразу ж прилетить назад – на голову тому, хто його туди послав. Можливо, зробити це буде складно, але необхідно – навіть насилу – надіслати на адресу своїх недоброзичливців те, що ми називаємо променями добра.

Овен

Не варто вірити на слово тому, хто – з якоїсь, лише йому відомої причини – захоче оббрехати близьку вам людину: в будь-якому разі вимагайте доказів – найімовірніше, їх вам надати не зможуть.

Телець

Намагайтеся не опускатися до різкості і грубості, навіть якщо людина, з якою ви змушені спілкуватися, дратуватиме вас до неможливості – не варто уподібнюватися до тих, хто вам неприємний.

Близнята

Не варто, незважаючи на розпал робочого тижня, братися до вирішення важливих професійних питань – занадто великий ризик завалити їх, тому краще зосередитися на підтягуванні старих "хвостів".

Рак

Перш ніж засмучуватися через розлучення з людиною, яка була близька вам у недавньому минулому, згадайте, чому стався цей розрив – найімовірніше, ви зрозумієте: все, що сталося, – на краще.

Лев

У стосунках із близькою людиною небажано навмисне демонструвати свою незалежність: можливо, варто показати свою слабкість – а раптом вона лише на це й чекає, щоб відчути себе сильнішою.

Діва

Протягом дня необхідно знайти час не лише для роботи, а й для відпочинку: без відновлення моральних і фізичних сил ви не зможете досягти високих професійних результатів.

Терези

Тим, хто давно прагне змінити життя на краще, варто скористатися шансом, який надасть сьогоднішній день, – він може започаткувати цілий ланцюжок приємних у всіх розуміннях змін.

Скорпіон

Щоб виявити та анулювати проблему у стосунках з близькою людиною, необхідно вдатися до чесної розмови з самими собою: можливо, вам необхідно підкоригувати свою поведінку.

Стрілець

Спогади про минуле, наскільки приємними вони б не були, гальмують ваш рух уперед, тому вдаватися до них потрібно якомога рідше, а в основний час думати про майбутнє і – особливо! – сьогодення.

Козоріг

Нинішній день – не найкращий час для роботи, та оскільки ви однаково не зможете всидіти без діла, можна зосередитися на рутинній роботі, яка сама себе не зробить – потрібно їй допомогти.

Водолій

Хорошою прикметою цього дня вважаються зміни, навіть якщо вони будуть незначними – можна, наприклад, переставити меблі або повісити "весняні" штори – і життя заграє новими фарбами.

Риби

Навіть якщо люди навколо нариватимуться на сварку, не підігравайте їм – до добра таке зіткнення не доведе, тому намагайтеся проігнорувати навіть відверто недружні випади скандалістів.

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