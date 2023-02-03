Гороскоп на 4 лютого для всіх знаків зодіаку: день негативних космічних енергій

День негативних космічних енергій, які випробовуватимуть на міцність та витримку більшість із нас.

Наче якісь злі сили підштовхуватимуть людину до необдуманих кроків, тому необхідно уникати вчинків, слів і навіть думок, про які згодом доведеться пошкодувати. Велика ймовірність конфліктів, для яких не знадобиться особливий привід – достатньо одного погляду, який можна буде сприйняти як виклик або образу, тому дуже важливо стримувати свої емоції.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 лютого для Овнів

Необхідно відмовитися від великих придбань, а ще краще – від шопінгу взагалі: будь-яке витрачання грошей цього дня виявиться марним, оскільки незабаром стане зрозумілим, що вони були викинуті на вітер.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 лютого для Тельців

Небажано промовляти гучні фрази, обіцяючи своєму співрозмовникові, наприклад, дістати зірки з неба: зрозуміло, що реалізувати сказане не буде можливим, а репутація базікала закріпиться за вами надовго.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 лютого для Близнят

Енергію, нестачі якої цього дня не буде, бажано спрямувати на досягнення виключно мирних цілей: оскільки сьогодні вихідний, ними стане наведення ладу й чистоти у власній домівці.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 лютого для Раків

Необхідно ігнорувати агресію, особливо якщо вона виходитиме від близьких вам людей: пояснити їм, що їхня поведінка негідна, ви однаково не зможете, оскільки вони будуть під впливом емоцій.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 лютого для Левів

Настрій нинішнього дня буде відображенням вашого внутрішнього стану: гарний стане свідченням душевної рівноваги й оптимізму, поганий – розповість про їхню відсутність.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 лютого для Дів

Дратівливість, яку ви можете відчувати від самого ранку, буде відображенням негативних місячних енергій – вже завтра від неї не залишиться і сліду, але сьогодні вона може серйозно посварити вас із друзями та близькими.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 лютого для Терезів

Бажання сказати комусь із близьких людей неприємні слова буде складно подолати, але можна і потрібно, інакше "заліковувати" тріщину у стосунках доведеться довго і, можливо, безперспективно.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 лютого для Скорпіонів

Небажано братися до серйозних справ, навіть якщо вони стосуються лише вдосконалення побуту: нічого налагодити чи відремонтувати вам сьогодні не вдасться, тож краще зайнятися наведенням ладу.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 лютого для Стрільців

Конфлікт, що розпочався сьогодні, може наростати, наче снігова куля, втягуючи до сфери свого впливу дедалі більше людей, тому – за найменшої можливості – бажано уникати ескалації негативу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 лютого для Козорогів

Під впливом місячних енергій люди у вашому оточенні скинуть маски, якими прикриваються у звичайному житті, і виявлять своє справжнє обличчя: ви зможете зрозуміти, хто вам друг, а хто лише прикидається таким.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 лютого для Водоліїв

Чим менше ви сьогодні спілкуватиметеся з людьми, тим краще – як для вас, так і для них: ви зможете уникнути взаємних звинувачень, які – зі зрозумілих причин – ні до чого доброго не призведуть.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 лютого для Риб

Намагаючись отримати більше матеріальних благ шляхом обману інших ви, як результат, можете перехитрити самих себе, тож не намагайтеся нечесним шляхом отримати те, що вам не належить – це стане вам дуже дорого.

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