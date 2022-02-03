Гороскоп на 4 лютого для всіх знаків зодіаку: день серйозних рішень

Гороскоп на 4 лютого для всіх знаків зодіаку: день серйозних рішень

День серйозних рішень, які обов'язково мають бути виваженими та продуманими.

У жодному разі не можна приймати їх спонтанно, експромтам та імпровізаціям сьогодні також не має бути місця – щоб уникнути помилок, необхідно зважувати всі за і проти. Легковажного ставлення в жодному разі допускати не можна – це загрожує негативними наслідками.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 лютого для Овнів

Не варто сумніватися у своїх діях – вони не матимуть під собою хоч якихось вагомих підстав, тому при першій появі хоча б підозр на них необхідно відчайдушно чинити опір.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 лютого для Тельців

Для тих, хто останнім часом примудрився посваритися з рідними людьми, але при цьому жалкує і хоче вибачитися, складуться максимально успішні умови для примирення – важливо цим скористатися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 лютого для Близнят

День сприятливий для спілкування на різних рівнях: можна – і потрібно – призначати ділові переговори та романтичні побачення, партнери та кохані люди йтимуть вам назустріч у всіх питаннях.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 лютого для Раків

Не можна допусках різких слів, дій і навіть думок на адресу інших людей, оскільки вони негативно позначаться не на тих, на кого вони будуть спрямовані, а на тих, від кого походять, тобто на вас.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 лютого для Левів

У разі невдачі не варто шукати винних – необхідно відчути себе дорослим і визнати власну помилку: до речі, так і виправити її буде набагато простіше і легше.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 лютого для Дів

Цього дня не рекомендується ризикувати – внаслідок необачного вчинку, найімовірніше, не лише не вдасться отримати бажане, а й легко можна буде втратити те, що вже вважається власністю.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 лютого для Терезів

Час сприятливий для вибору життєвого шляху, причому це стосується не лише людей, які починають будувати кар'єру, але й усіх, хто, незважаючи на вік, опинився на життєвому роздоріжжі.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 лютого для Скорпіонів

Людина, що несподівано з'явилася з минулого, нагадає про приємні життєві хвилини, які довелося пережити певний час тому, а заразом і допоможе вирішити важливе життєве питання нинішнього дня.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 лютого для Стрільців

День з повним правом можна назвати "батьківським" – його рекомендується провести зі своїми літніми родичами або якщо таких, на жаль, вже немає на світі, то в колі своєї сім'ї.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 лютого для Козорогів

Час можна цілком і повністю присвятити роботі: справи будуть йти легко як по маслу, витівки вдаватися, а задуми – навіть найфантастичніші – втілюватися в життя, головне, не поспішати і не метушитися.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 лютого для Водоліїв

Дрібні неприємності, можливі в цей час, не варто сприймати близько до серця – вони жодним чином не вплинуть ні на професійні успіхи, ні на гармонію в особистому житті, до того ж завтра ви про них забудете.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 лютого для Риб

День, коли рекомендується повертати борги – якщо немає можливості розплатитися повністю, потрібно віддати хоча б невелику частину того, що заборгували, інакше можуть вичерпатися ваші фінансові потоки.

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