Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна буде обманути будь-кого

День, коли ошуканими можуть виявитися навіть ті, хто сам звик обманювати інших, про довірливіших людей і говорити не варто.

Необхідно виявляти максимальну обережність – особливо у взаєминах із малознайомими людьми, від яких не знаєш, чого очікувати. Втім, навіть старі друзі й родичі в цей час можуть повернутися негативним боком, що стане неприємним сюрпризом, тож краще спілкуватися з ними якомога менше. Вже завтра, коли вплив Місяця змінить знак із мінуса на плюс, можна буде повернутися до звичайного режиму спілкування.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 серпня для Овнів

Представникам вашого знака необхідно зберігати максимальний спокій щодо колег – можливо, сьогодні хтось із них захоче вивести вас із себе, треба позбавити їх цього задоволення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 серпня для Тельців

Не допускайте сварок із коханою людиною – вони можуть виникнути на порожньому місці, але розвинутися в повноцінний конфлікт, вийти з якого буде зовсім непросто, а в особливо складних випадках – неможливо.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 серпня для Близнят

З'ясування стосунків із будь-ким краще перенести на інший день – сьогодні ви можете не стриматися і сказати співрозмовнику щось таке, після чого будь-яка розмова стане цілковито марною.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 серпня для Раків

Зірки радять вам зайнятися улюбленою справою – наведенням ладу в оселі, але основну увагу потрібно приділити не чистоті – з нею і так все гаразд, а речам, які захаращують житло – деяким із них час на смітник.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 серпня для Левів

Якщо вам – хоч би як ви намагалися – вкотре не вдається щось зробити, отже, доля подає вам знак: можливо, вам з якихось – об'єктивних чи суб'єктивних причин – не варто цим займатися.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 серпня для Дів

Цього дня необхідно відмовитися від будь-яких – навіть найменших – фінансових операцій: велика ймовірність помилки, яка замість очікуваного прибутку призведе до прикрих втрат.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 серпня для Терезів

Напад самокритики, які може статися з вами сьогодні, користі не принесе, а ось шкоди – скільки завгодно, тому замість недоліків є сенс пошукати в собі чесноти і сконцентруватися на них.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 серпня для Скорпіонів

Не давайте можливості токсичним людям підживлюватися вашою енергією – не реагуйте на їхні злісні випади: це найкраще, що ви можете зробити для себе, і найгірше – для них.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 серпня для Стрільців

Необхідно бути обережними щодо тих, хто виявить інтереси до вашої професійної діяльності – не варто говорити про свої плани, якщо, звісно, ви не хочете, щоб замість вас їх реалізували інші.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 серпня для Козорогів

Ухвалюючи важливе життєве або професійне рішення, ви не зможете прорахувати всі ризики, тому бажано від нього відмовитися – те, що ви отримаєте, як результат, вас навряд чи порадує.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 серпня для Водоліїв

Можлива поява людини з минулого, найімовірніше, виявиться неприємною, тому – якщо буде хоча б найменша можливість – бажано відмовитися від спілкування з нею – навіть віртуального, не кажучи вже про реальне.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 серпня для Риб

Намагайтеся не навантажувати своїми проблемами літніх родичів: їхня енергетика, і без того слабка, зараз і зовсім прагне нуля, а оскільки допомогти вам вони однаково нічим не зможуть, краще їх не засмучувати.

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