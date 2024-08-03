Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли настрій змінюватиметься

Нестабільний в емоційному сенсі місячний день, коли настрій поступово змінюватиметься від негативного до позитивного.

І якщо зранку він виявиться відверто поганим, що відповідним чином позначиться на «відносинах» із навколишнім світом, то вже до обіду покращиться, але сили покинуть нас остаточно, тому заплановані на цей час енерговитратні заходи – серйозні господарські справи та навіть тривалі піші прогулянки – краще скасувати.

Овен

Найкращий спосіб провести день у тиші та спокої – зосередитися на вирішенні побутових питань і не відволікатися від них, доки не вдасться все довести до ладу, а там уже й відпочивати час прийде.

Телець

Душевний негатив не варто вгамовувати за допомогою алкогольних напоїв – так можна зробити лише гірше, краще подивитися хорошу комедію чи прочитати захопливу книжку – найкраще, детектив.

Близнята

Не варто реагувати на випади та провокації недоброзичливців: їхнє завдання вивести вас із себе і «підживитися» вашою енергією, ваше – не дати їм у цьому сенсі жодного шансу.

Рак

Складні справи, навіть якщо вони стосуються дому та побуту, краще відкласти — підводні камені, про які ви навіть не підозрюєте, можуть зіпсувати всю справу — краще зосередитися на рутині, без якої не можна обійтися.

Лев

Сварка між близькими людьми навряд чи сприятливо вплине на ваш настрій, тому необхідно використати свій авторитет у сім'ї для того, щоб конфлікт був вичерпаний.

Діва

Намагайтеся сьогодні не спілкуватися з незнайомими людьми: навіть мила бабуся в супермаркеті може дозволити собі нетактовне – і образливе! — зауваження на вашу адресу, так що потрібно, не чекаючи його, пройти повз.

Терези

Бажано захистити себе від зайвого спілкування, навіть якщо воно відбувається опосередковано, за допомогою телефона чи месенджера – згодом ви можете пошкодувати про витрачений час.

Скорпіон

Напруженість, яку представники вашого знака відчуватимуть сьогодні, може стати причиною нервового зриву, тому дуже важливо згладжувати сплески негативних емоцій, займаючись улюбленим заняттям.

Стрілець

Наскільки б визивною не була поведінка людей із вашого оточення, намагайтеся дотримуватися спокою і не реагувати на їх витівки – це найкращий спосіб вибити ґрунт у них з-під ніг.

Козоріг

Зустріч із людиною з минулого життя зірки приготували вам не для приємних спогадів, без яких, втім, теж не обійтися, а для того, щоб за його допомогою виправити якусь ситуацію на сьогодні.

Водолій

Не варто ображатися на близьких вам людей, які сьогодні дозволять собі критичні зауваження на вашу адресу – найімовіррніше, вони матимуть на це право, тож замисліться над їхніми словами.

Риби

Зустріч із друзями, навіть якщо її було заплановано заздалегідь, бажано скасувати: навіть найменша розбіжність може призвести до серйозного конфлікту, який складно буде врегулювати.

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