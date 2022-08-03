Гороскоп на 4 серпня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно братися до нових справ

День, коли потрібно – зрозуміло, на певний час – відкласти розпочаті раніше, але зупинені справи, та взятися до нових.

Вони обіцяють бути успішними, тож не варто зволікати – треба активно діяти. А ось ухвалення серйозних рішень і здійснення великих фінансових операцій краще відкласти на інший час – ризик, закладений у них, себе не виправдає. Можна і потрібно займатися нерухомістю: можна вигідно купити, продати або зняти житло.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 серпня для Овнів

Зустріч із людиною з минулого нагадає вам про щасливий період вашого життя: можливо, варто подумати про те, щоб повернутися до колишньої професії – вона приносила вам не лише гроші, але й задоволення.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 серпня для Тельців

Сон, який ви побачите цієї ночі, міститиме підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації: щоб правильно його розшифрувати, прислухайтеся до інтуїції.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 серпня для Близнят

День сприятливий для колективної роботи: колеги не лише не дадуть вам відволіктися від справ, а й запропонують цікаву – і перспективну – ідею, яка дозволить вам досягти успіху у професійному плані.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 серпня для Раків

На вигідну пропозицію, яку ви – з великою ймовірністю – отримаєте цього дня, необхідно відповідати згодою: нова посада принесе не лише простір для творчості, а й гроші.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 серпня для Левів

Приділіть увагу своїм близьким, особливо якщо ви давно з ними не спілкувалися: з розмови з ними ви можете дізнатися про щось важливе, що допоможе вам знайти відповідь на серйозне життєве питання.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 серпня для Дів

Якщо ви маєте перед кимось провину, сьогодні ідеальний день для того, щоб перепросити і помиритися: ваш співрозмовник охоче піде назустріч – весь цей час йому вас теж дуже не вистачало.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 серпня для Терезів

Сьогодні корисними для вас будуть будь-які зміни, але зірки особливо рекомендують подбати про пошук нової роботи – можливо, вам врешті-решт вдасться відшукати місце своєї мрії.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 серпня для Скорпіонів

Позбутися поточної проблеми вдасться лише тим, хто зуміє проаналізувати ситуацію, що склалася, і зрозуміти, в чому її витоки: важливо, умовно кажучи, не обірвати "листя", а видалити "коріння".

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 серпня для Стрільців

Досягти успіху цього дня ви зможете лише в разі, якщо заздалегідь складете план дня і на жоден крок не відступатимете від його пунктів: особливо важливо не відволікатися на розмови з подругами, вони заберуть максимум часу.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 серпня для Козорогів

Сьогодні вам необхідно не лише наполегливо працювати, а й добре відпочивати: не варто брати на себе підвищені трудові зобов'язання – краще, виконавши денний план, присвятити час своєму хобі.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 серпня для Водоліїв

Не відмовляйтеся від розмови з людиною, яка чимось образила вас: найімовірніше, вона усвідомила свою провину і хоче з вами помиритися, варто піти їй назустріч і вислухати її аргументи.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 серпня для Риб

Незважаючи на те, що сьогоднішній день принесе вам серйозні зміни – як професійної, так і особистої якості, поспішати з ними не варто: спочатку бажано все продумати, зважити і розрахувати.

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