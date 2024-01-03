Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли нікому не можна завдавати болю

День, коли за жодних умов не можна завдавати нікому шкоди – жодні благі наміри не можуть служити для неї виправданням.

Можна робити лише ті вчинки, які розраховані винятково на добро – як для кожного окремо, так і для всього світу загалом, втім, бажано чинити так завжди, а не лише в певні дні місячного календаря.

Овен

Розмова з близькою людиною – щира й відверта – вплине на настрій і, як наслідок, на перебіг дня, який завдяки цьому пройде легко і приємно.

Телець

Не варто відмовляти тому, хто звернеться до вас по допомогу, навіть якщо вона матиме матеріальний характер: не скупіться, тоді дуже швидко ваші доброта і щедрість будуть винагороджені належним чином.

Близнята

Можливо, події розвиватимуться зовсім не так, як ви того очікуєте: не варто перейматися з цього приводу – людина не завжди розуміє сенс того, що з нею відбувається, тому розумно буде довіритися долі.

Рак

На роботі варто діяти від простого до складного, а не навпаки: лише так ви зможете встигнути все, що запланували, і з почуттям задоволення "закрити" день.

Лев

Намагайтеся сьогодні нікому не брехати навіть у дрібницях: ваш обман дуже швидко вийде назовні – і ця історія завдасть серйозного удару по вашій репутації, яку ви цінуєте.

Діва

Ваш знак, мабуть, єдиний з усього зодіаку, представникам якого зірки сьогодні не рекомендують розпочинати реалізацію важливих проєктів – краще зосередитися на вирішенні другорядних питань.

Терези

Надмірна балакучість, яка буде властива вам сьогодні, може зіграти з вами злий жарт: ви ненароком видасте якийсь секрет, про який воліли б мовчати, тож намагайтеся не бути відвертими.

Скорпіон

Будь-яку потрібну вам інформацію ви зможете отримати від людей, що вас оточують, головне – правильно прихилити їх до себе: вони оцінять вашу доброзичливість і щирий інтерес до них.

Стрілець

Надмірна балакучість ще нікого не доводила до добра – вам варто сьогодні пам'ятати про цю нехитру істину: менше говоріть, якщо, звісно, не хочете, щоб про ваші секрети дізналися всі навколо.

Козоріг

Однією з найзатребуваніших якостей для людей вашого знака сьогодні стане щедрість: що більше ви віддасте, то вагомішою буде віддача: вищі сили вміють бути вдячними.

Водолій

Від важливих справ сьогодні бажано відмовитися, а щоб не гаяти дорогоцінний час, займіться наведенням ладу в робочих паперах – останнім часом ви неабияк занедбали документацію.

Риби

Небажано гальмувати на шляху до важливої професійної мети: вам може здатися, що дорога до неї нескінченна, а насправді залишилося зробити лише кілька кроків, щоправда, вони потребуватимуть зусиль.

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