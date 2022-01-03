Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитися від самоїдства

Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно відмовитися від самоїдства

День пасивної негативної енергетики, яка буде спрямована не на світ, а на внутрішній стан людини.

Бажано відмовитися від самокритики та її крайнього ступеня – самоїдства, оскільки охочих вказати нам на наші недоліки вистачатиме і без нас, отже, потрібно не лаяти, а хвалити себе, всіма можливими способами підвищуючи свою самооцінку.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 січня для Овнів

Необхідно максимально уважно поставитися до свого здоров'я: за найменших сигналів про захворювання, які надсилатиме організм, потрібно одразу звертатися до лікаря.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 січня для Тельців

Важливо тримати під контролем свої слова: різке висловлювання, кинуте ненароком або не ло ладу, може образити близьку людину, а загладжувати вину доведеться довго і старанно.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 січня для Близнят

Головне, що необхідно сьогодні демонструвати в роботі, — це характер: він знадобиться для подолання можливих труднощів, пасувати перед ними не можна — необхідно боротися.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 січня для Раків

Необхідно ненадовго – хоча б сьогодні – відмовитися від властивої вам м'якості і дати відсіч тим, хто спробує вас образити, інакше відбитися від них не вдасться.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 січня для Левів

День сприятливий для роботи, але – з однією умовою: не можна відволікатися на порожні розмови та листування в месенджерах, інакше відпущена вам енергія буде витрачена даремно.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 січня для Дів

Необхідно максимально обережно поводитися з грошима – не вкладати їх у сумнівні справи, не позичати і навіть ретельно перераховувати отриману в магазинах решту.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 січня для Терезів

Цього дня треба відмовитися від звички виступати рефері в чужих конфліктах: велика ймовірність, що ворожі сторони помиряться, а винним у сварці оголосять вас.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 січня для Скорпіонів

Цього дня необхідно подбати не про інших, а про себе: незважаючи на те, що центром вашого Всесвіту є близькі і особливо! — діти, невелика частка егоїзму вам точно не зашкодить.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 січня для Стрільців

На критичні зауваження інших людей не можна відповідати взаємністю: потрібно виявити терпіння і з розумінням поставитися до чужих проблем, які змушують оточення говорити різкі слова.

Козеріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 січня для Козорогів

Найкращий засіб від поганого настрою – робота: необхідно завантажити себе нею по саму маківку, тоді на погані думки та "пережовування" подій минулого не залишиться ні часу, ні сил.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 січня для Водоліїв

Доглядаючи за зовнішністю, можна робити що завгодно, а ось від стрижки необхідно відмовитися: разом з волоссям можна позбутися гарного настрою та необхідних для життя та роботи сил.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 січня для Риб

Важливо уникати надмірного фізичного навантаження: великий ризик витратити всі сили на роботу, після чого їх не залишиться навіть на найпростіші життєві взаємини.

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