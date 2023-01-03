Гороскоп на 4 січня для всіх знаків зодіаку: день, коли потрібно звертати увагу на знаки

День, коли потрібно звертати увагу на знаки, які надходитимуть із різноманітних джерел.

Не буде нічого випадкового – будь-яке слово чи подія мають важливе смислове навантаження, тож не варто їх ігнорувати. Астрологи вважають, що в цей час відкривається завіса між двома світами – реальним і потойбічним, тому можливі містичні одкровення та підказки щодо того, як вчинити в тій чи іншій життєвій ситуації.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 січня для Овнів

Велика ймовірність конфліктів як на професійному, так і на побутовому ґрунті, які можуть призвести до небажаних наслідків у вигляді зіпсованих стосунків, тому важливо стримувати емоції.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 січня для Тельців

Сьогодні вам доведеться дати остаточну відповідь на запитання, яке давно поставило перед вами життя: найімовірніше, ви вже прорахували всі можливі наслідки, тому можна – і потрібно – приймати рішення.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 січня для Близнят

День сприятливий для того, щоб виставити плоди свого хобі на судження людей навколо, особливо якщо воно пов'язане з творчістю: можливо, результати вашої праці вразять потенційного спонсора.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 січня для Раків

Несподівано у ваше життя може вторгнутися минуле, яке за минулий час не втратило свого значення, а навпаки – стало ще актуальнішим, ніж раніше: зробіть з нього правильні висновки.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 січня для Левів

Ситуація, в яку ви можете потрапити сьогодні, дасть неоднозначну відповідь щодо того, як із гідністю та вигодою вийти з обставин, що склалися у вашому житті останнім часом.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 січня для Дів

Не дозволяйте давнім образам, які несподівано спливуть на поверхню, зіпсувати стосунки з близькою вам людиною: згадайте, що в колишньому конфлікті ви були винні не менше, ніж вона.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 січня для Терезів

Не починайте суперечку, навіть якщо будете на сто відсотків впевнені у своїй правоті: довести її вам однаково не вдасться – ваш опонент не прислухатиметься до голосу розуму, а ось нажити ворога зможете цілком.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 січня для Скорпіонів

Неприємні спогади можуть нахлинути раптово і зіпсувати вам настрій на весь день: намагайтеся не дати їм такого шансу – зосередьтеся на чомусь приємному, воно є в сьогоднішньому дні.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 січня для Стрільців

Обираючи між минулим і майбутнім, зупиніться на другому: навіть якщо в тому, що ви пережили, є приємні миті, їх не вдасться повернути, тому робіть усе, щоб ваше майбутнє було ще щасливішим.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 січня для Козорогів

Знаки, які надсилатимуть вам сьогодні вищі сили, застережуть від дуже неприємної події, тому зверніть на них пильну увагу і зробіть так, як вони вам "радять".

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 січня для Водоліїв

Обставини цього дня можуть вимагати від вас блискавичного рішення: прислухайтеся до того, що скаже внутрішній голос – перша думка, яка спаде на думку, виявиться правильною відповіддю на запитання.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 січня для Риб

День сприятливий для того, щоб знайти нову професійну нішу: оскільки колишня припинила бути актуальною і вже не приносить доходу, необхідно перелаштуватися – сьогодні ви отримаєте необхідні "ввідні".

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