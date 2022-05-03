Гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба приймати доленосні рішення

Гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку: день, коли треба приймати доленосні рішення

День радикальних життєвих змін, коли можна і треба приймати доленосні рішення.

Щоправда, водночас необхідно дотриматися одного, але важливого рішення: будь-які дії, які людина собі запланує, мають бути продуманими та зваженими, а їхні наслідки – ретельно прорахованими, про експромти та імпровізації не йдеться. Не варто витрачати час на помсту, навіть якщо людина цілком на неї заслужила – життя зробить це набагато правильніше і красивіше.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 травня для Овнів

Ухвалюючи рішення вчинити так, а не інакше, не допускайте сумнівів у правильності своїх дій: це забере від вас сили, необхідні для реалізації важливого проєкту, і нічого не дасть натомість.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 травня для Тельців

Роботою сьогодні зірки рекомендують займатися без особливого ентузіазму – користі від неї все одно не буде, тому треба виконувати лище ті обов'язки, без яких ніяк не можна обійтися.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 травня для Близнят

Приймаючи кардинальні професійні чи життєві рішення, не поспішайте – спочатку порадьтеся із людиною, якій ви довіряєте, вона може побачити те, чого ви з якихось причин не помічаєте.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 травня для Раків

День, несприятливий для фінансових операцій, особливо якщо йдеться про те, щоб брати або давати гроші у борг – у будь-якому разі з поверненням можуть виникнути проблеми, тому краще не ризикувати.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 травня для Левів

За всі рішення, які ви приймете сьогодні, як у разі успіху, так і у разі провалу, відповідати доведеться лише вам – не сподівайтеся знайти винних, тому варто продумати кожен свій крок.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 травня для Дів

День, сприятливий для відновлення стосунків із людьми, які з певних причин на деякий час зникли з вашого життя: сьогодні вони можуть несподівано з'явитися, продемонструвавши доброзичливі наміри.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 травня для Терезів

Відповідь на важливе професійне – або життєве – запитання вам сьогодні підкаже Всесвіт, головне – звертати увагу на знаки, які він вам посилатиме, особливо це стосується снів.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 травня для Скорпіонів

Тим, хто працює в офісі, необхідно займатися виключно своїми безпосередніми обов'язками, не відволікаючись на перекури й – особливо! – на обговорення чуток і пліток.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 травня для Стрільців

Не варто брати до уваги поради, а тим паче, зауваження незнайомих вам людей: те, що вони вирішать вам висловити, є їхньою приватною думкою і нічим більшим.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 травня для Козорогів

Вам може здатися, що запасів енергії вистачить на всі справи, які ви запланували, та це оманливе враження: сили треба економити і через це брати в роботу лише найважливіші проєкти.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 травня для Водоліїв

Успіх насамперед чекає на тих із вас, хто складе докладний професійний план і дотримуватиметься кожного його пункту, хаотичні дії не сприятимуть серйозним досягненням.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 травня для Риб

Ті, хто давно розмірковує про зміну роду діяльності, але не знає, чим саме зайнятися, сьогодні можуть отримати відповідь на своє внутрішнє запитання – головне, не пропустити підказки Всесвіту.

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