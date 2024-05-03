Гороскоп на 4 травня для всіх знаків зодіаку: день, який нас втомить

День потужної – різноспрямованої – енергетики, яка зменшуватиметься час від часу і надвечір може зникнути зовсім.

Проте навіть невелику кількість фізичних і моральних сил необхідно витратити на вирішення важливих питань – у цьому разі, найімовірніше, йтиметься про передсвяткові домашні клопоти. А ось закупівлі сьогодні потрібно робити з максимальною обережністю – велика ймовірність витратити багато грошей, набравши водночас купу зовсім непотрібних речей.

Овен

Будь-яка проблема у взаєминах з людьми – як близькими, так і чужими – легко вирішується за допомогою спілкування: достатньо просто поговорити з людиною, поцікавитися її життєвими обставинами.

Телець

Від активної діяльності сьогодні краще відмовитися: пуття від неї не буде, а енергія, якої й так небагато, виявиться витраченою намарно: зірки радять зайнятися домашньою роботою, яка весь час відкладається на потім.

Близнята

Підготовка до свята теж може відібрати велику кількість сил – як фізичних, так і моральних, тому їй потрібно присвятити лише першу половину дня, а в другій – відпочити.

Рак

Представникам вашого знака, які найбільше у світі люблять займатися домашніми справами, все ж не варто сьогодні витрачати всі свої сили саме на них – приділіть трохи часу своєму хобі.

Лев

День цілком і повністю необхідно присвятити відпочинку: ваші фізичні сили закінчуються, тому не варто доводити себе до знемоги – отримайте задоволення від цілковитої бездіяльності.

Діва

Не варто покращувати свій настрій за рахунок перевірених, але, на жаль, сумнівних способів – заїдання стресу та бездумного шопінгу: змінити емоційне тло вдасться лише на якийсь час, а шкода залишиться надовго.

Терези

Недуга, яку ви можете відчути в першій половині дня, не має нічого спільного зі станом здоров'я – вона спричинене банальною втомою, тому необхідно відпочити – все мине само собою.

Скорпіон

Велика ймовірність сплесків негативних емоцій, яким у жодному разі не можна дозволяти впливати на своє життя: якщо ви не хочете, щоб вони зіпсували ваші стосунки з людьми навколо, приборкайте їх у зародку.

Стрілець

Навіть якщо вам здасться, що хтось з оточення потребує вашої – цінної – поради, намагайтеся не нав'язувати людині власну думку: вона може вважати це втручанням у своє особисте життя.

Козоріг

Не варто витрачати вихідний день на порожні розмови, якими можуть дошкуляти вам у цей час друзі та знайомі: зрештою ви не помітите, як мине день, який можна було б провести з більшою користю.

Водолій

З грошима сьогодні потрібно поводитися якомога обережніше: пам'ятайте, що витратити можна все, а відновити матеріальний добробут вдається далеко не завжди – не варто ним ризикувати.

Риби

Реалізацію важливих справ, навіть якщо вони стосуватимуться лише домашніх клопотів, краще відкласти: закінчити їх сьогодні не вдасться, а відчуття чогось недоробленого – не найприємніше у свято.

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