Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли діяти необхідно цілеспрямовано

День, коли потрібно поступово переходити від планування та підготовки до дій – щоправда, поки що обережно і неквапливо.

Найголовніше, зробивши перший крок, не злякатися і не почати відігравати ситуацію назад — у такому разі точно нічого не вдасться, можна буде і не продовжувати. Діяти необхідно завзято та цілеспрямовано, не сумніваючись у собі та своїх силах, тоді можна буде розраховувати на успіх.

Овен

Спілкування з оточенням – щоб уникнути конфліктів – краще звести до мінімуму, «залишити» поруч можна лише найближчих, сварки із якими неможливі за визначенням.

Телець

Перебуваючи на початку нового проєкту, докладіть максимум зусиль, щоб «старт» виявився потужним, тоді вже ніхто і нічого не зможе зупинити вас на шляху до поставленої мети.

Близнята

День рекомендується провести в стані спокою та релаксу, головне, не піддатися спокусі трохи подрімати і не заснути на добрих пів дня – так можна пропустити найцікавіше.

Рак

Цього дня важливо у всьому – як у подіях, так і у поведінці інших людей – шукати позитивних моментів: позитив додасть вам енергії, а негатив, навпаки, викачає її.

Лев

День сприятливий для ділових переговорів, які бажано проводити в неформальній атмосфері, – так би мовити, без краваток – так вам легше буде знайти взаєморозуміння з партнерами.

Діва

Вдалий день для тих, хто давно подумував про зміну роботи: можна ставати до вивчення оголошень про вакансії на відповідних сайтах та розсилати на ці адреси свої резюме.

Терези

Не варто воювати за справедливість, заступаючись за людину, яку, як вам здається, незаслужено образили. Він сам може постояти за себе, а вас згодом ще й звинуватить у тому, що трапилося.

Скорпіон

Не варто шукати приводи для сварки з оточенням – але цього разу можете отримати серйозну відсіч, тому добре подумайте, перш ніж вступати в конфронтацію з будь-ким.

Стрілець

Не заважайте людям, які вас оточують, показувати себе в істинному світлі – ви втратите ілюзій, які плекали щодо них і не обдурюватиметеся надалі: таке відкриття буде болісним, але корисним.

Козоріг

Заплановане на цей день свято, навіть якщо це всього лише тиха урочистість у родинному колі, краще перенести на другий день – великий ризик того, що ваші близькі пересваряться і довго ображатимуться одне на одного.

Водолій

Будьте вище сумнівних натяків і двозначних жартів: відповівши злом на зло, ви незабаром почнете мучитися докорами сумління і звинувачувати себе в тому, що трапилося, краще до цього не доводити.

Риби

Зірки рекомендують вам відмовитися від фізичного навантаження, зокрема і спортивного: енергії у вас зараз небагато, тому варто поберегти її для серйозніших занять – наприклад, реалізації робочих проєктів.

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