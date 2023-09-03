Гороскоп на 4 вересня для всіх знаків зодіаку: день, коли можна розраховувати на вигідні пропозиції

День потужної енергетики, яка може підштовхувати до революційних вчинків навіть найпасивніших людей.

В цей час важливо налаштовуватися на хороше, завдяки чому – оскільки позитивне мислення ще ніхто не скасовував – можна розраховувати на вигідні пропозиції у професійній сфері, несподіваний прибуток та успішні робочі відрядження. Найкращих результатів вдасться досягти, працюючи в колективі – як відомо, один у полі не воїн.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 4 вересня для Овнів

Спілкуючись із недоброзичливо налаштованими стосовно вас людьми, намагайтеся не брехати: навіть якщо хочете сказати їм неприємні речі, правда однаково буде на вашому боці.

Телець (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 4 вересня для Тельців

Успіх супроводжуватиме вас у професійних справах, тому важливо не гаяти часу і братися за проєкти, які ви давно розробляєте – результат виправдає себе на сто відсотків.

Близнята (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 4 вересня для Близнят

Вибираючи нову професійну мету, намагайтеся швидко вирішити, чого ви хочете насправді, а не кидатися – як завжди – від одного рішення до іншого, навряд чи така тактика сприятиме успіху.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 4 вересня для Раків

Енергії, яку відпустять вам цього дня вищі сили, цілком вистачить на кілька днів, тож не варто витрачати її на дрібниці, без яких можна обійтися, краще одразу взятися до вирішення серйозних справ.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 4 вересня для Левів

Можна – і треба – призначати зустрічі, як ділові, так і особисті: сьогодні вам вдасться досягти порозуміння і, як наслідок, домовленості з будь-якими, навіть найнезговірливішими співрозмовниками.

Діва (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 4 вересня для Дів

Тим, хто давно мріє "випрямити" лінію свого життя, спрямувавши її в інший – сприятливий – бік, кращого часу не знайти – головне, не зволікати, а діяти швидко й рішуче.

Терези (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 4 вересня для Терезів

День, коли можна дозволити собі ризикнути, купивши лотерейний білет: з одного боку, виграш дуже вірогідний, з іншого, навіть якщо удача омине вас стороною, ви – з урахуванням вартості білета – небагато втратите.

Скорпіон (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 4 вересня для Скорпіонів

Сьогодні небажано відвідувати перукарню: стрижка й фарбування волосся – особливо у світлі тони – може не найкраще позначитися на психічному здоров'ї і навіть довести до депресії.

Стрілець (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 4 вересня для Стрільців

День, незважаючи на його будній статус, треба присвятити домашнім клопотам: сьогодні такі дії і – особливо – їхній результат принесуть вам задоволення.

Козоріг (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 4 вересня для Козорогів

Сьогодні – втім, як і завжди – вам необхідно уникати самолікування: навіть якщо відчуєте нездужання, варто звернутися до лікаря, а не "виписувати" собі ліки з телевізійної реклами.

Водолій (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 4 вересня для Водоліїв

Необхідно уникати конфліктів у стосунках із коханою людиною: навіть незначна сварка може мати серйозні наслідки, тому краще погодитися з нею, ніж сперечатися і довести справу до конфлікту.

Риби (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 4 вересня для Риб

Сьогодні люди, які вас оточують, будуть доброзичливі, як ніколи, тому можна розраховувати на допомогу й добру пораду навіть від зовсім незнайомої людини, не кажучи вже про рідних і близьких.

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