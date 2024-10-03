Гороскоп на 4 жовтня для всіх знаків зодіаку: день емоційних гойдалок

День "емоційних гойдалок", коли нас кидатиме з боку в бік – від радості до депресії й назад.

Настрій буде схожий на коливання маятника, що може негативно позначитися на психологічному стані – бажано контролювати свої емоції, не даючи їм зашкалювати. А ось енергії в такій ситуації, як не дивно, буде небагато, тому робити різкі рухи – як у професійному, так і в особистому житті – не рекомендується.

Овен

День якнайкраще підходить для того, щоб перейти на здорове харчування: вже сьогодні можна виключити зі свого раціону шкідливі продукти, замінивши їх овочами та фруктами.

Телець

Вирішивши зайнятися спортом, пам'ятайте, що надмірна активність у цьому плані може призвести до травм, тому не варто "стрибати" з місця в кар'єр – цього дня необхідно уникати серйозних навантажень.

Близнята

Тим представникам вашого знака, хто не може знайти вихід із заплутаної життєвої ситуації, можна звернутися по пораду до снів або карткових ворожінь: вони можуть містити важливі підказки з цього приводу.

Рак

Образу не варто пробачати нікому – навіть найближчій людині, інакше такий стиль спілкування може увійти у неї в звичку, а це навряд чи піде на користь вашим взаєминам.

Лев

Необхідно стримувати емоції, які від самого ранку рвуться назовні, інакше ви можете влаштувати повчання своїм колегам або домашнім, якого вони вам не пробачать.

Діва

Зірки рекомендують вам провести день – або хоча б його першу половину – на самоті: їдкі зауваження, які ви в цей час робитимете оточенню, можуть призвести до серйозного конфлікту.

Терези

Необхідно відмовитися від фізичних навантажень: навіть незначні, вони можуть завдати серйозної шкоди організму, тому заняття спортом і прибирання квартири потрібно перенести на інший час.

Скорпіон

Поганий настрій, який може стати вашим супутником на весь день, не привід "кусати" тих, хто перебуває поруч: настрій доволі швидко покращиться, а стосунки відновляться не скоро.

Стрілець

День створить сприятливі умови для підтягування професійних "хвостів": необхідно скласти список недороблених за останній час справ і планомірно та методично, не поспішаючи, довести їх до пуття.

Козоріг

Поява старого знайомого, з яким ви давно не спілкувалися, станеться невипадково: ця людина відкриє вам таємницю, яка не давала вам спокою тривалий час – практично від часу розставання з ним.

Водолій

Звертайте увагу на знаки, які цього дня надсилатиме вам доля: чиїсь слова, які можуть здатися вам випадковими, пролунають як відповідь на запитання, яке ви марно ставите собі останнім часом.

Риби

Вирішуючи важливі завдання – як у професії, так і в особистому житті – дослухайтеся до внутрішнього голосу, який не просто говоритиме, а кричатиме про те, як треба вчинити.

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